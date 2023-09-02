Врач Варфоломеев назвал 4 лучших продукта для естественного снижения высокого давления

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Врач Варфоломеев назвал 4 лучших продукта для естественного снижения высокого давления


Здоровая диета может стать одним из величайших орудий в вашем арсенале против гипертонии, также известной как высокое кровяное давление.


Высокое кровяное давление, или гипертония, является предшественником сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, поэтому крайне важно держать его под контролем. 
К счастью, диета предлагает эффективное средство снижения высоких показаний.

Врач-кардиолог поделился с МедикФорум четырьмя «лучшими» продуктами, с помощью которых можно это сделать с удовольствием. От йогурта до помидоров — вот как следует питаться, чтобы снизить уровень кровяного давления.

1. Орехи и ореховое масло


Едите ли вы их в качестве закуски или добавляете в салат, орехи предлагают больше, чем просто хруст. Употребление небольших продуктов, богатых полезными жирами, может помочь контролировать ваше кровяное давление.

«Фисташки особенно богаты калием, который необходим для регулирования уровня артериального давления», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


2. Греческий йогурт


Основной продукт здорового завтрака содержит минералы и витамины, в том числе кальций, калий и магний, а также витамин D. 

"Доказано, что эти минералы снижают кровяное давление за счет прямого воздействия на стенки артерий".

3. Домашние смузи


Варфоломеев объяснил, что смузи дают прекрасную возможность добавить в свой рацион фрукты, овощи, орехи и семена , что может помочь максимизировать количество ингредиентов, снижающих гипертонию, которые вы едите.

«Попробуйте добавить в свой смузи суперпродукты, такие как шпинат, ягоды и семена чиа, чтобы получить дополнительный вкус», — сказал он.

Как и йогурт, помидоры богаты калием, который помогает контролировать ваше чтение. Кроме того, сочные продукты также содержат каротиноидный пигмент ликопин.

«Ликопин оказывает огромное благоприятное воздействие на здоровье сердца и может значительно снизить такие факторы риска, как высокое кровяное давление», — добавил врач-кардиолог.

Польза упражнений для снижения высокого артериального давления


Изометрические упражнения — почти в два раза эффективнее упражнений, рекомендованных правительственными директивами. Изометрические упражнения — планка и сидение у стены — задействуют мышцы без движения.

Взрослым заниматься аэробной деятельностью умеренной интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю не менее 150 минут, наряду с изменением диеты и другим образом жизни для снижения артериального давления.

В этом руководстве не упоминаются новые формы упражнений, такие как высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) или изометрические упражнения.

"Изучив как систолическое артериальное давление, так и диастолическое артериальное давление, исследовательская группа обнаружила значительное снижение после всех категорий упражнений. Однако изометрические упражнения оказались наиболее эффективными из всех видов физической активности", - добавляет кардиолог.


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