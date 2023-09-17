Как улучшить сон в период менопаузы - советы врача гинеколога

«Есть менее известные симптомы менопаузы, такие как храп и апноэ во сне, которые часто становятся более распространенными с возрастом, особенно если мы набираем вес, потому что мышцы вокруг шеи становятся слабее», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Для некоторых сон в одиночестве приводит к значительному улучшению, поскольку они могут создать среду для сна, которая им подходит, пуховое одеяло или простыня позволяют им лучше справляться с колебаниями температуры, правильный матрас и подушка с точки зрения регулирования температуры. и поддержка, возможно, звуки и запахи, которые помогают нам расслабиться перед сном, а также ритуал перед сном, который работает для человека», - советует Комарова.

«Если вы спите один и хотите чувствовать себя более связанным со своим партнером, вы можете взять его запах, его лосьон после бритья или духи в свою комнату, распылить немного на подушку или, может быть, на футболку и положить ее рядом с собой», - говорит врач.

"Две трети женщин по-прежнему считают менопаузу табу. В результате существует невидимое поколение людей в период менопаузы, страдающих молча, с симптомами, которые могут быть физически и морально изнурительными".

Для некоторых женщин, живущих в период менопаузы, время сна может стать довольно одиноким испытанием. Гормональные изменения, колебания температуры и повышенная чувствительность к алкоголю, кофеину, стрессу и тревоге затрудняют сон.Это может означать, что спальня становится местом беспокойного сна, что заставляет некоторых людей спать в одиночестве, иногда по собственному выбору, но чаще по необходимости.Но для других сон в одиночестве приводит к еще большему ощущению изоляции и одиночества.Чтобы хорошо спать, нам необходимо чувствовать эмоциональную и физическую безопасность, а отсутствие тех, кого мы любим, их присутствие, их запах делают среду нашего сна чуждой и неприветливой.Если вы хотите продолжать спать рядом со своим партнером, вы можете предпринять некоторые меры, чтобы устранить некоторые симптомы. Что касается колебаний температуры, попробуйте использовать отдельные одеяла или простыни, чтобы вы могли создать небольшой уголок для сна, который подойдет именно вам.Пружинный матрас с натуральными наполнителями лучше всего регулирует температуру и понимает, какое влияние алкоголь может оказать на ваш сон.Ритуал перед сном с указанием времени сна, соответствующего вашему естественному ритму, поможет вам расслабиться перед сном. Если вы или ваш партнер храпите, и этот храп приобретает удушающий звук, или вы или ваш партнер перестаете дышать, обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы исключить апноэ во сне.Важно помочь женщинам перейти от выживания в одиночку во время менопаузы к совместному процветанию.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

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