Вот почему у вас возникает боль в теле, если вы пьете много алкоголя - "это опасно"

"Тот, кто просыпается с похмелья, ожидает головной боли или головокружения – мало кто ожидает болей в теле. И все же после чрезмерного употребления алкоголя могут болеть суставы и конечности", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Выпили алкоголь? Болят конечности на следующее утро

Вот почему алкоголь вызывает боль

"Недостаток воды также вызывает боли в теле. Поэтому важно привести водно-питательный баланс в баланс и не отравлять мышцы повторно алкоголем. Тогда ощущение тяжести в руках и ногах исчезнет".

Будьте осторожны с хронической болью

"Это может развиваться в течение более длительного периода времени и становиться заметным через мышечную слабость. Однако внезапная боль может возникнуть и из-за чрезмерного употребления алкоголя".

"Также следует соблюдать осторожность всем, кто долгое время страдает от проблем с суставами. Алкоголь может вызвать воспаление суставов, например коленей или запястий".

Проблемы психического здоровья, такие как повышенный риск самоубийства.

Злоупотребление психоактивными веществами.

Повышенный риск развития диабета.

Импотенция.

Раковые заболевания, такие как рак желудка и рак печени.

Проблемы с фертильностью, такие как уменьшение количества сперматозоидов и снижение уровня тестостерона у мужчин.

Повреждение головного мозга и состояния, связанные с мозгом, такие как инсульт и деменция.

Проблемы с сердцем и сердечные приступы.

Цирроз печени.

Заранее предупреждаем: слишком много алкоголя наносит вред организму – в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому вам всегда следует держать потребление алкоголя под контролем.Обычно вы испытываете боль в руках или ногах. Конечности кажутся тяжелыми, как будто болят мышцы после интенсивной тренировки. Любопытно, что даже после употребления алкоголя мышцы могут болеть.Если мышечная боль исчезнет в течение дня, вам не о чем беспокоиться. Алкоголь лишает организм питательных веществ, таких как магний и натрий. Когда этих питательных веществ не хватает, мышцы могут стать кислыми и болезненными.Если боль сохраняется и даже становится хронической, то следует срочно обратить на нее внимание. После частого употребления алкоголя организм уже не может полностью расщеплять токсины. Это также означает, что мышцы могут повредиться и сморщиться.Если мышечная боль сохраняется, тотакже говорят об алкогольной мышечной болезни.При обоих видах боли поражаются не только мышцы, но и нервы. Тот, кто постоянно пьет много алкоголя, рискует не только ослабить и болеть мышцы, но и получить хронические нервные заболевания.Ранее МедикФорум писал о признаках заболевания печени, которые появляются на лице.

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