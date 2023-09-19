Мешает похудеть: эти 5 продуктов замедляют метаболизм
Если вы хотите похудеть или нарастить мышечную массу, вам следует убедиться, что ваш метаболизм работает хорошо. Чтобы повысить метаболизм в долгосрочной перспективе, следует избегать пяти продуктов.
Страдаете ли вы от задержки жидкости, чувствуете себя вялым или страдаете запорами? Это все неприятные вещи, но они имеют общее происхождение: у вас действительно разбалансирован обмен веществ.
Как это произошло? В большинстве случаев это происходит из-за несбалансированного питания; именно эти пять продуктов тормозят обмен веществ.
1. Слишком много соевых бобов
Начнем с самой противоречивой еды.
"Многие отмечают сою как практически спасительный источник белка, и нет никаких сомнений в том, что фасоль обеспечивает важные питательные вещества. Однако при чрезмерном употреблении он может повлиять на щитовидную железу у некоторых людей. Но только если у вас уже есть заболевание щитовидной железы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
2. Почти не содержат питательных веществ: мука, макароны и белый рис
Белая мука, которая в основном используется в макаронах и хлебе, практически не обеспечивает организм питательными веществами, которые могли бы стимулировать обменные процессы.
Результат: обмен веществ переходит в энергосберегающий режим.
"Глютен, крахмал и фитиновая кислота, содержащиеся в рафинированных зернах, создают дополнительную нагрузку на организм".
3. Замедляет обмен веществ: алкоголь
Независимо от того, пиво ли это, вино или игристое вино, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и, следовательно, сжигание жира, замедляя пищеварительные ферменты и тем самым блокируя все дальнейшие пищеварительные процессы. Это означает, что жир откладывается в клетках.
В то же время алкоголь подавляет выработку гормона роста тестостерона.
"Особенно если вы пытаетесь нарастить мышечную массу, употребление алкоголя контрпродуктивно".
4. Вызывает тягу к сладкому
Сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина в организме, что создает большую нагрузку на поджелудочную железу, которая выделяет инсулин.
В это время организм пренебрегает метаболизмом.
"После сахарного прилива поджелудочная железа часто работает настолько интенсивно, что превышает запланированную норму и впоследствии возникает гипогликемия".
Результат: плохая концентрация, снижение работоспособности и очередная тяга.
5. Безалкогольные напитки: лучше исключить их из своего рациона
Неудивительно, что газированные и энергетические напитки замедляют метаболизм. Они полны сахара, а, как уже известно, рафинированный сахар тормозит сжигание жира и способствует отложению излишков углеводов в жировых депо.
В то же время сладкие напитки вызывают сильный аппетит или даже тягу к еде, поскольку уровень сахара в крови повышается слишком быстро, а затем снова быстро падает.
Даже диета с высоким содержанием белка снижает сжигание жира при употреблении газировки во время еды.
«Мы были удивлены тем, насколько велико влияние сладких напитков на обмен веществ в сочетании с белковосодержащей пищей. Около трети дополнительных калорий от этих напитков не сжигалось, и организму также требовалось меньше энергии для переваривания пищи».
Вывод: лучше всего полностью исключить из своего рациона сладкие напитки.
Строков дает советы, как ускорить метаболизм
- Утром выпейте стакан грейпфрутового сока или лимонной воды или небольшую порцию имбиря.
- Одна или две чашки зеленого чая также ускоряют обмен веществ.
- Пейте более двух литров воды и несладкого чая в день.
- Приправьте еду перцем чили, корицей или имбирем.
- Высыпайтесь – не менее семи-восьми часов.
- Ешьте достаточно белков
- Включите в свою программу тренировок силовые тренировки вместо кардио. Формула: Чем больше мышц, тем больше жира расходуется в состоянии покоя.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.
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