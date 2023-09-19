Мешает похудеть: эти 5 продуктов замедляют метаболизм

1. Слишком много соевых бобов

"Многие отмечают сою как практически спасительный источник белка, и нет никаких сомнений в том, что фасоль обеспечивает важные питательные вещества. Однако при чрезмерном употреблении он может повлиять на щитовидную железу у некоторых людей. Но только если у вас уже есть заболевание щитовидной железы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Почти не содержат питательных веществ: мука, макароны и белый рис

"Глютен, крахмал и фитиновая кислота, содержащиеся в рафинированных зернах, создают дополнительную нагрузку на организм".

3. Замедляет обмен веществ: алкоголь

"Особенно если вы пытаетесь нарастить мышечную массу, употребление алкоголя контрпродуктивно".

4. Вызывает тягу к сладкому

"После сахарного прилива поджелудочная железа часто работает настолько интенсивно, что превышает запланированную норму и впоследствии возникает гипогликемия".

5. Безалкогольные напитки: лучше исключить их из своего рациона

«Мы были удивлены тем, насколько велико влияние сладких напитков на обмен веществ в сочетании с белковосодержащей пищей. Около трети дополнительных калорий от этих напитков не сжигалось, и организму также требовалось меньше энергии для переваривания пищи».

Строков дает советы, как ускорить метаболизм

Утром выпейте стакан грейпфрутового сока или лимонной воды или небольшую порцию имбиря.

Одна или две чашки зеленого чая также ускоряют обмен веществ.

Пейте более двух литров воды и несладкого чая в день.

Приправьте еду перцем чили, корицей или имбирем.

Высыпайтесь – не менее семи-восьми часов.

Ешьте достаточно белков

Включите в свою программу тренировок силовые тренировки вместо кардио. Формула: Чем больше мышц, тем больше жира расходуется в состоянии покоя.

Страдаете ли вы от задержки жидкости, чувствуете себя вялым или страдаете запорами? Это все неприятные вещи, но они имеют общее происхождение: у вас действительно разбалансирован обмен веществ.Как это произошло? В большинстве случаев это происходит из-за несбалансированного питания; именно эти пять продуктов тормозят обмен веществ.Начнем с самой противоречивой еды.Белая мука, которая в основном используется в макаронах и хлебе, практически не обеспечивает организм питательными веществами, которые могли бы стимулировать обменные процессы.обмен веществ переходит в энергосберегающий режим.Независимо от того, пиво ли это, вино или игристое вино, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и, следовательно, сжигание жира, замедляя пищеварительные ферменты и тем самым блокируя все дальнейшие пищеварительные процессы. Это означает, что жир откладывается в клетках.В то же время алкоголь подавляет выработку гормона роста тестостерона.Сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина в организме, что создает большую нагрузку на поджелудочную железу, которая выделяет инсулин.В это время организм пренебрегает метаболизмом.плохая концентрация, снижение работоспособности и очередная тяга.Неудивительно, что газированные и энергетические напитки замедляют метаболизм. Они полны сахара, а, как уже известно, рафинированный сахар тормозит сжигание жира и способствует отложению излишков углеводов в жировых депо.В то же время сладкие напитки вызывают сильный аппетит или даже тягу к еде, поскольку уровень сахара в крови повышается слишком быстро, а затем снова быстро падает.Даже диета с высоким содержанием белка снижает сжигание жира при употреблении газировки во время еды.лучше всего полностью исключить из своего рациона сладкие напитки.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.

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