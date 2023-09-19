Врач назвал 8 признаков, что вы недостаточно спите

96 Фото: https://unsplash.com/photos/FVRTLKgQ700
Врач назвал 8 признаков, что вы недостаточно спите


Причины недосыпания могут быть разными: сверхурочная работа, блуждающие мысли или жара летом. Но если вы слишком долго плохо спите, вы заплатите своим здоровьем. Врач объясняет, как можно распознать, что вы спите недостаточно, и как улучшить свой сон.


Нам нужно от семи до восьми часов сна, по крайней мере, каждую ночь, чтобы быть в форме и здоровыми. К сожалению, жизнь не всегда позволяет это сделать.

Независимо от того, приходится ли вам работать сверхурочно, присматривать за детьми или просто не можете избавиться от мыслей, которые кружат вокруг вас по ночам: иногда мы просто не высыпаемся.

Признаках того, что вашему организму срочно необходимо больше сна.
 

Зачем нам нужно достаточно спать?


Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия. 

"Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему. Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.

Достаточное количество сна очень важно для занятий спортом


Любой, кто занимается спортом, также знает, насколько важен достаточный сон для регенерации мышц. С другой стороны, недостаток сна может привести к снижению уровня энергии, снижению выносливости и увеличению риска травм.

"Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других проблем со здоровьем".

Поэтому достаточный сон является важной частью здорового образа жизни и помогает предотвратить болезни.
 

Это признаки недостаточного сна


"Вам следует спать не менее семи часов каждую ночь".

Однако не следует позволять этой цифре оказывать на вас давление. Легко сказать – но если надавить на себя, то спать спокойно не получится. Кроме того, каждый человек индивидуален, и поэтому не обязательно ему нужно ровно семь часов сна.

Признаки того, что вы недостаточно спите.
 

Восемь признаков плохого ритма сна


  • Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.
  • Сны редко запоминаются.
  • Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.
  • Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.
  • Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.
  • В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.
  • Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.
  • Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.
Если к вам относятся три и более признаков, то вам следует пересмотреть свой цикл сна. Это может означать лучшее качество сна или большую продолжительность сна.


Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
8 признаков, что вы недостаточно спите - врач рассказала, как восстановить режим
Сколько часов вы спите каждую ночь? Это может повлиять на продолжительность вашей жизни
Вот что происходит с вашим телом, если вы спите 5 часов в сутки
Теги : советы врачей, сон и здоровье, недостаток сна
Врач Кашух: полностью отказываться от сахара не следует
Кардиолог Фомичева рассказала о возникающих у подростков болезнях сердца
Диетолог Мещерякова: в рацион осенью должны входить свекла, капуста и томаты