Врач назвал 8 признаков, что вы недостаточно спите
Причины недосыпания могут быть разными: сверхурочная работа, блуждающие мысли или жара летом. Но если вы слишком долго плохо спите, вы заплатите своим здоровьем. Врач объясняет, как можно распознать, что вы спите недостаточно, и как улучшить свой сон.
Нам нужно от семи до восьми часов сна, по крайней мере, каждую ночь, чтобы быть в форме и здоровыми. К сожалению, жизнь не всегда позволяет это сделать.
Независимо от того, приходится ли вам работать сверхурочно, присматривать за детьми или просто не можете избавиться от мыслей, которые кружат вокруг вас по ночам: иногда мы просто не высыпаемся.
Признаках того, что вашему организму срочно необходимо больше сна.
Зачем нам нужно достаточно спать?
Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия.
"Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему. Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.
Достаточное количество сна очень важно для занятий спортом
Любой, кто занимается спортом, также знает, насколько важен достаточный сон для регенерации мышц. С другой стороны, недостаток сна может привести к снижению уровня энергии, снижению выносливости и увеличению риска травм.
"Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других проблем со здоровьем".
Поэтому достаточный сон является важной частью здорового образа жизни и помогает предотвратить болезни.
Это признаки недостаточного сна
"Вам следует спать не менее семи часов каждую ночь".
Однако не следует позволять этой цифре оказывать на вас давление. Легко сказать – но если надавить на себя, то спать спокойно не получится. Кроме того, каждый человек индивидуален, и поэтому не обязательно ему нужно ровно семь часов сна.
Признаки того, что вы недостаточно спите.
Восемь признаков плохого ритма сна
- Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.
- Сны редко запоминаются.
- Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.
- Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.
- Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.
- В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.
- Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.
- Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий