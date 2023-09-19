Врач назвал 8 признаков, что вы недостаточно спите

Зачем нам нужно достаточно спать?

"Сон дает организму отдых и регенерацию, в которых он нуждается. Это также укрепляет иммунную систему. Пока мы спим, память консолидируется. Мы также улучшаем наше внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Достаточное количество сна очень важно для занятий спортом

"Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других проблем со здоровьем".

Это признаки недостаточного сна

"Вам следует спать не менее семи часов каждую ночь".

Восемь признаков плохого ритма сна

Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.

Сны редко запоминаются.

Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете себя очень утомленным.

Вы чаще чувствуете голод, особенно от фаст-фуда.

Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.

В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.

Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.

или темные круги под глазами. Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все это есть.

Нам нужно от семи до восьми часов сна, по крайней мере, каждую ночь, чтобы быть в форме и здоровыми. К сожалению, жизнь не всегда позволяет это сделать.Независимо от того, приходится ли вам работать сверхурочно, присматривать за детьми или просто не можете избавиться от мыслей, которые кружат вокруг вас по ночам: иногда мы просто не высыпаемся.Признаках того, что вашему организму срочно необходимо больше сна.Сон имеет решающее значение для здоровья и благополучия.Сон также оказывает прямое влияние на нашу эмоциональную стабильность и на то, как мы справляемся со стрессом. Если вы высыпаетесь, вы можете лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.Любой, кто занимается спортом, также знает, насколько важен достаточный сон для регенерации мышц. С другой стороны, недостаток сна может привести к снижению уровня энергии, снижению выносливости и увеличению риска травм.Поэтому достаточный сон является важной частью здорового образа жизни и помогает предотвратить болезни.Однако не следует позволять этой цифре оказывать на вас давление. Легко сказать – но если надавить на себя, то спать спокойно не получится. Кроме того, каждый человек индивидуален, и поэтому не обязательно ему нужно ровно семь часов сна.Признаки того, что вы недостаточно спите.Если к вам относятся три и более признаков, то вам следует пересмотреть свой цикл сна. Это может означать лучшее качество сна или большую продолжительность сна.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.

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