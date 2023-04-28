Онколог Воробьев назвал самый распространенный симптом рака поджелудочной железы

"Стеаторея является распростроненным симптомом, о котором следует знать, и он может повлиять на то, как ваш стул смывается в унитаз. Испражнения могут быть большими, громоздкими, трудно смываться", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Многие из ранних симптомов рака поджелудочной железы, в том числе расстройство желудка, боли в спине и животе, похожи на симптомы других менее серьезных состояний, таких как СРК, рефлюкс и мышечные боли».

Поджелудочная железа — это небольшой орган в задней части живота, рядом с печенью, который вырабатывает гормоны и ферменты. Рак может расти годами, прежде чем появятся симптомы, что затрудняет его распознавание пациентами и врачами. Многие из симптомов похожи на симптомы других заболеваний, но в любом случае их всегда следует проверять у врача.Симптомы рака поджелудочной железы могут быть минимальными, расплывчатыми и неспецифическими поначалу. Они также могут появляться и исчезать, что затрудняет диагностику.Проблема в том, что эти состояния очень распространены, а рак поджелудочной железы остается относительно редким, поэтому есть вероятность, что у любого человека с этими симптомами, вероятно, есть другая причина».По словам Воробьева,Любой, у кого есть постоянные симптомы несварения желудка, болей в спине или животе, должен обратиться за советом к врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.

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