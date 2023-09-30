Онколог назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы

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Онколог назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы


Рак поджелудочной железы трудно обнаружить, и он часто проявляется на поздней стадии.


Поджелудочная железа — это орган в середине брюшной полости, который выполняет две основные функции: она вырабатывает инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень сахара в крови человека.

Орган также производит ферменты (липазу, амилазу и протеазу), которые помогают пищеварению.

Этот вид рака как правило, поражает пожилых людей (75 лет и старше), но может возникнуть в любом возрасте. В отличие от других видов рака, симптомы могут проявляться не всегда или их трудно обнаружить.

Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал описал первые тревожные признаки, на которые следует обратить внимание:
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Боль в середине живота, иррадиирующая в спину.
  • Желтуха (пожелтение кожи и слизистых оболочек) также может привести к потемнению мочи и бледности стула.
«Последующие симптомы могут включать снижение аппетита (в частности, отвращение к мясу из-за снижения количества ферментов поджелудочной железы, которые его разрушают), тошноту и рвоту, а также вновь возникший диабет, связанный с влиянием на выработку инсулина поджелудочной железой», - сказал онколог.

Доктор сообщил, что большинство случаев рака диагностируется на поздних стадиях заболевания, поскольку симптомы проявляются поздно. В некоторых случаях симптомы можно принять за менее серьезные заболевания.

«Другие состояния, за которые его можно ошибочно принять, включают острый панкреатит (обычно инфекцию поджелудочной железы), хронический панкреатит, камни в желчном пузыре или другие состояния желчного пузыря, желудочный рефлюкс или язвенную болезнь».

Так когда же вам следует обратиться к терапевту? Любой из вышеперечисленных симптомов должен служить основанием для срочного обращения к врачу общей практики: потеря веса, желтуха, сильная (необъяснимая) боль в животе.

Воробьев рекомендует срочно записаться на прием к врачу, если:
  • белки ваших глаз или ваша кожа желтеют
  • вы болеете более двух дней
  • у вас диарея более семи дней
  • у вас есть симптомы, которые вас беспокоят, но вы не знаете, куда обратиться за помощью.
Возраст начала диагностики за раком поджелудочной железы зависит от того, к какой категории выше относится человек.
  • Категория 1: Начать наблюдение в возрасте 40 лет.
  • Категории 2 и 3: Начало в возрасте 45–50 лет.
Для тех, у кого у члена семьи диагностирован рак поджелудочной железы в молодом возрасте, мы предлагаем наблюдение, начинающееся за десять лет до возраста, в котором у их родственника был поставлен диагноз.
  • Категория 4: Начинайте в возрасте 40 или двадцати лет после первого случая панкреатита, в зависимости от того, что наступит раньше.
Международные рекомендации рекомендуют людям, проходящим наблюдение за раком поджелудочной железы, ежегодно проходить визуализацию с помощью МРТ/магнитной ретроградной холангиопанкреатографии (МРХПГ) и/или эндоскопического ультразвукового исследования (ЭУЗИ).


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