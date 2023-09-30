Онколог назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы трудно обнаружить, и он часто проявляется на поздней стадии.
Поджелудочная железа — это орган в середине брюшной полости, который выполняет две основные функции: она вырабатывает инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень сахара в крови человека.
Орган также производит ферменты (липазу, амилазу и протеазу), которые помогают пищеварению.
Этот вид рака как правило, поражает пожилых людей (75 лет и старше), но может возникнуть в любом возрасте. В отличие от других видов рака, симптомы могут проявляться не всегда или их трудно обнаружить.
Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум назвал описал первые тревожные признаки, на которые следует обратить внимание:
- Необъяснимая потеря веса.
- Боль в середине живота, иррадиирующая в спину.
- Желтуха (пожелтение кожи и слизистых оболочек) также может привести к потемнению мочи и бледности стула.
«Последующие симптомы могут включать снижение аппетита (в частности, отвращение к мясу из-за снижения количества ферментов поджелудочной железы, которые его разрушают), тошноту и рвоту, а также вновь возникший диабет, связанный с влиянием на выработку инсулина поджелудочной железой», - сказал онколог.
Доктор сообщил, что большинство случаев рака диагностируется на поздних стадиях заболевания, поскольку симптомы проявляются поздно. В некоторых случаях симптомы можно принять за менее серьезные заболевания.
«Другие состояния, за которые его можно ошибочно принять, включают острый панкреатит (обычно инфекцию поджелудочной железы), хронический панкреатит, камни в желчном пузыре или другие состояния желчного пузыря, желудочный рефлюкс или язвенную болезнь».
Так когда же вам следует обратиться к терапевту? Любой из вышеперечисленных симптомов должен служить основанием для срочного обращения к врачу общей практики: потеря веса, желтуха, сильная (необъяснимая) боль в животе.
Воробьев рекомендует срочно записаться на прием к врачу, если:
- белки ваших глаз или ваша кожа желтеют
- вы болеете более двух дней
- у вас диарея более семи дней
- у вас есть симптомы, которые вас беспокоят, но вы не знаете, куда обратиться за помощью.
- Категория 1: Начать наблюдение в возрасте 40 лет.
- Категории 2 и 3: Начало в возрасте 45–50 лет.
- Категория 4: Начинайте в возрасте 40 или двадцати лет после первого случая панкреатита, в зависимости от того, что наступит раньше.
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