Онколог назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы

Необъяснимая потеря веса.

Боль в середине живота, иррадиирующая в спину.

Желтуха (пожелтение кожи и слизистых оболочек) также может привести к потемнению мочи и бледности стула.

«Последующие симптомы могут включать снижение аппетита (в частности, отвращение к мясу из-за снижения количества ферментов поджелудочной железы, которые его разрушают), тошноту и рвоту, а также вновь возникший диабет, связанный с влиянием на выработку инсулина поджелудочной железой», - сказал онколог.

«Другие состояния, за которые его можно ошибочно принять, включают острый панкреатит (обычно инфекцию поджелудочной железы), хронический панкреатит, камни в желчном пузыре или другие состояния желчного пузыря, желудочный рефлюкс или язвенную болезнь».

белки ваших глаз или ваша кожа желтеют

вы болеете более двух дней

у вас диарея более семи дней

у вас есть симптомы, которые вас беспокоят, но вы не знаете, куда обратиться за помощью.

Категория 1: Начать наблюдение в возрасте 40 лет.

Категории 2 и 3: Начало в возрасте 45–50 лет.

Категория 4: Начинайте в возрасте 40 или двадцати лет после первого случая панкреатита, в зависимости от того, что наступит раньше.

Поджелудочная железа — это орган в середине брюшной полости, который выполняет две основные функции: она вырабатывает инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень сахара в крови человека.Орган также производит ферменты (липазу, амилазу и протеазу), которые помогают пищеварению.Этот вид рака как правило, поражает пожилых людей (75 лет и старше), но может возникнуть в любом возрасте. В отличие от других видов рака, симптомы могут проявляться не всегда или их трудно обнаружить.Врач-онколог Андрей ВоробьевДоктор сообщил, что большинство случаев рака диагностируется на поздних стадиях заболевания, поскольку симптомы проявляются поздно. В некоторых случаях симптомы можно принять за менее серьезные заболевания.Так когда же вам следует обратиться к терапевту? Любой из вышеперечисленных симптомов должен служить основанием для срочного обращения к врачу общей практики: потеря веса, желтуха, сильная (необъяснимая) боль в животе.Воробьев рекомендует срочно записаться на прием к врачу, если:Возраст начала диагностики за раком поджелудочной железы зависит от того, к какой категории выше относится человек.Для тех, у кого у члена семьи диагностирован рак поджелудочной железы в молодом возрасте, мы предлагаем наблюдение, начинающееся за десять лет до возраста, в котором у их родственника был поставлен диагноз.Международные рекомендации рекомендуют людям, проходящим наблюдение за раком поджелудочной железы, ежегодно проходить визуализацию с помощью МРТ/магнитной ретроградной холангиопанкреатографии (МРХПГ) и/или эндоскопического ультразвукового исследования (ЭУЗИ).Ранее МедикФорум писал о вреде винограда после 60 лет.

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