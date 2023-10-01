Онколог назвал 10 ранних симптомов рака крови - "болезнь часто диагностируется поздно"
Многие люди не уверены в симптомах рака крови и не знают, когда следует обратиться за помощью.
Рак крови включает лимфомы, лейкозы и множественную миелому. Лейкемия – это рак лейкоцитов, возникающий в костном мозге. Лимфома — это рак лимфатической системы, а множественная миелома возникает в костном мозге и поражает плазматические клетки.
Многие люди не осознают, что рак крови широко распространен. Каждый год они вызывают больше смертей, чем рак груди или простаты.
«Ежегодно диагностируется миллионы случаев рака крови во всем мире», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
По словам врача, как и многие виды рака, рак крови часто диагностируется поздно, что ухудшает прогноз.
«Около 30 процентов случаев рака крови диагностируется при экстренной госпитализации. 40 процентов из них проживут пять лет, по сравнению с 77 процентами, если заболевание диагностирует врач общей практики. В целом, среди населения низкая осведомленность о раке крови. Это означает, что люди не уверены в имеющихся симптомах и не знают, когда обращаться за помощью».
Ранние симптомы рака крови часто расплывчаты и неспецифичны.
Воробьев сказал, что анемия и низкий уровень тромбоцитов вызывают некоторые из этих симптомов и признаков:
- Необъяснимая потеря веса
- Усталость и усталость
- Легко появляются синяки
- Шишки и отеки – из-за увеличения лимфатических узлов.
- Проливной пот
- Высокая температура
- Одышка
- Рецидивирующие или постоянные инфекции
- Выглядишь бледным
- Кожная сыпь и зуд кожи
В этом случае могут возникнуть и другие симптомы.
«Могут возникнуть отложения в костном мозге, вызывающие боль в костях. Анемия ухудшается, вызывая одышку и боль в груди. Плохая иммунная функция повышает восприимчивость к любому виду инфекции, и больной подвергается риску пневмонии и сепсиса. Больной чувствует себя все более слабым и истощенным, с плохим аппетитом и дальнейшей потерей веса. Рак крови может повлиять на мозг, вызывая головные боли и судороги», - объясняет врач-онколог.
Вам следует обратиться к своему терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы, указывающие на рак крови. У большинства людей с любым из этих симптомов не будет рака крови, поэтому важно принять это во внимание, но если у вас есть такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, ночная потливость, синяки или легкое кровотечение, не Не оставляй этого, обратись к своему терапевту.
Чтобы снизить риск рака крови, как можно лучше лечите любые хронические заболевания, питайтесь здоровой пищей, поддерживайте свой вес в пределах рекомендованного ИМТ, регулярно занимайтесь спортом, не курите и употребляйте алкоголь в рекомендуемых пределах.
Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают энергией.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий