Онколог назвал 10 ранних симптомов рака крови - "болезнь часто диагностируется поздно"

«Ежегодно диагностируется миллионы случаев рака крови во всем мире», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Около 30 процентов случаев рака крови диагностируется при экстренной госпитализации. 40 процентов из них проживут пять лет, по сравнению с 77 процентами, если заболевание диагностирует врач общей практики. В целом, среди населения низкая осведомленность о раке крови. Это означает, что люди не уверены в имеющихся симптомах и не знают, когда обращаться за помощью».

Необъяснимая потеря веса

Усталость и усталость

Легко появляются синяки

Шишки и отеки – из-за увеличения лимфатических узлов.

Проливной пот

Высокая температура

Одышка

Рецидивирующие или постоянные инфекции

Выглядишь бледным

Кожная сыпь и зуд кожи

«Могут возникнуть отложения в костном мозге, вызывающие боль в костях. Анемия ухудшается, вызывая одышку и боль в груди. Плохая иммунная функция повышает восприимчивость к любому виду инфекции, и больной подвергается риску пневмонии и сепсиса. Больной чувствует себя все более слабым и истощенным, с плохим аппетитом и дальнейшей потерей веса. Рак крови может повлиять на мозг, вызывая головные боли и судороги», - объясняет врач-онколог.

Рак крови включает лимфомы, лейкозы и множественную миелому. Лейкемия – это рак лейкоцитов, возникающий в костном мозге. Лимфома — это рак лимфатической системы, а множественная миелома возникает в костном мозге и поражает плазматические клетки.Многие люди не осознают, что рак крови широко распространен. Каждый год они вызывают больше смертей, чем рак груди или простаты.По словам врача, как и многие виды рака, рак крови часто диагностируется поздно, что ухудшает прогноз.Ранние симптомы рака крови часто расплывчаты и неспецифичны.Без лечения рак крови становится запущенным, а это означает, что кровь, лимфатические сосуды и костный мозг полны плохо функционирующих типов клеток крови.В этом случае могут возникнуть и другие симптомы.Вам следует обратиться к своему терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы, указывающие на рак крови. У большинства людей с любым из этих симптомов не будет рака крови, поэтому важно принять это во внимание, но если у вас есть такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, ночная потливость, синяки или легкое кровотечение, не Не оставляй этого, обратись к своему терапевту.Чтобы снизить риск рака крови, как можно лучше лечите любые хронические заболевания, питайтесь здоровой пищей, поддерживайте свой вес в пределах рекомендованного ИМТ, регулярно занимайтесь спортом, не курите и употребляйте алкоголь в рекомендуемых пределах.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают энергией.

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