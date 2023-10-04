Диабет 2 типа сокращает продолжительность жизни на 14 лет

"Например, если у человека диагностирован диабет 2 типа в возрасте 30 лет, то ожидаемая продолжительность жизни человека сокращается на целых 14 лет", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Учитывая влияние диабета 2 типа на жизнь людей, предотвращение – или, по крайней мере, отсрочка начала – этого заболевания должно быть неотложным приоритетом».

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Инсульт

Проблемы с почками

Рак.

Как исследователи пришли к таким выводам?

диагноз поставлен в 30 лет – продолжительность вашей жизни сокращается на 14 лет

диагноз в 40 лет – продолжительность жизни сокращается на 10 лет

диагноз поставлен в 50 лет – продолжительность вашей жизни сокращается на шесть лет.

«Диабет 2 типа можно предотвратить, если выявить тех, кто подвергается наибольшему риску, и предложить им поддержку», - объясняет эндокринолог Гуреева.

«Есть также структурные изменения, которых мы, как общество, должны добиваться».

Новое исследование, показывающее, на сколько лет диагноз диабета 2 типа сокращает вашу жизнь, в зависимости от того, когда вам поставили диагноз.Группа исследователей обнаружила, что постановка диагноза в 50 лет может даже привести к сокращению продолжительности жизни человека на шесть лет.Раньше диабет 2 типа рассматривался как заболевание, поражающее пожилых людей, но мы все чаще видим людей, у которых диагноз диагностирован в более раннем возрасте. Как было показано, это означает, что им грозит гораздо более короткая продолжительность жизни, чем в противном случае.Растущий уровень ожирения, неправильное питание и недостаток физических упражнений способствуют резкому росту числа случаев диабета 2 типа. Наличие диабета 2 типа также подвергает человека повышенному риску развития дальнейших заболеваний, таких как:Такие выводы следуют из анализа данных из 19 стран с высоким уровнем дохода, в которых проживает 1,5 миллиона человек. В целом, каждое десятилетие ранней диагностики диабета было связано примерно с четырьмя годами сокращения продолжительности жизни.Эти оценки были немного выше у женщин, чем у мужчин.Рекомендованное поддерживающее лечение включало изменения в поведении и прием лекарств.Примеры связаны с производством продуктов питания и изменением искусственной среды с целью поощрения большей физической активности.Ранее МедикФорум писал о пользе какао и зеленого чая для профилактики тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.