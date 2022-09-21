Диабет фатально влияет на продолжительность жизни — 96% рискуют ранней смертью

"Согласно новым данным, диабет может иметь самые пагубные последствия для продолжительности жизни, увеличивая риск ранней смерти на 96 процентов. Диабет 2 типа оказывает «наибольшее влияние на продолжительность жизни» женщин, молодых людей и курильщиков. Статистические данные показывают, что риск ранней смерти у людей с диабетом на 84 процента выше, чем у населения в целом. Также было выявлено, что повышенный риск ранней смерти был выше у женщин с диабетом 2 типа", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Ученые добились больших успехов в исследованиях долголетия, продлив качество жизни миллионов людей. Однако растущая распространенность хронических заболеваний означает, что некоторые группы населения могут упустить эти достижения.Фактически, у женщин риск ранней смерти был на 96% выше, чем у мужчин на 74%. Это удивило ученых, поскольку считалось, что диабет 2 типа больше влияет на мужское здоровье, чем на женское.Диабет 2 типа оказывает большее влияние на продолжительность жизни женщин, курильщиков и тех, у кого диагностирован диабет в более молодом возрасте. Женщина с диабетом типа, например, может жить на пять лет меньше, чем средняя женщина в общей популяции, в то время как женщина, у которой диагностирован диабет в более молодом возрасте, может потерять восемь лет ожидаемой продолжительности жизни.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для сердца.