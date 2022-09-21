Диабет фатально влияет на продолжительность жизни — 96% рискуют ранней смертью
Последние исследования подчеркивают важность повышения осведомленности не только о повышенном риске ранней смерти, но и о размере риска для определенных лиц.
Ученые добились больших успехов в исследованиях долголетия, продлив качество жизни миллионов людей. Однако растущая распространенность хронических заболеваний означает, что некоторые группы населения могут упустить эти достижения.
"Согласно новым данным, диабет может иметь самые пагубные последствия для продолжительности жизни, увеличивая риск ранней смерти на 96 процентов. Диабет 2 типа оказывает «наибольшее влияние на продолжительность жизни» женщин, молодых людей и курильщиков. Статистические данные показывают, что риск ранней смерти у людей с диабетом на 84 процента выше, чем у населения в целом. Также было выявлено, что повышенный риск ранней смерти был выше у женщин с диабетом 2 типа", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Фактически, у женщин риск ранней смерти был на 96% выше, чем у мужчин на 74%. Это удивило ученых, поскольку считалось, что диабет 2 типа больше влияет на мужское здоровье, чем на женское.
Диабет 2 типа оказывает большее влияние на продолжительность жизни женщин, курильщиков и тех, у кого диагностирован диабет в более молодом возрасте. Женщина с диабетом типа, например, может жить на пять лет меньше, чем средняя женщина в общей популяции, в то время как женщина, у которой диагностирован диабет в более молодом возрасте, может потерять восемь лет ожидаемой продолжительности жизни.
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