Менопауза: 6 простых советов от гинеколога помогут вам войти в новый период счастливыми

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Менопауза: 6 простых советов от гинеколога помогут вам войти в новый период счастливыми


Во время менопаузы гормональный баланс организма меняется. Результатом часто становятся приливы, недержание и лишние килограммы на весах. Врач рассказывает, какие советы можно использовать, чтобы облегчить симптомы.


Из-за естественного разрушения мышц и уменьшения количества движений с течением времени индивидуальная скорость основного обмена снижается. Это увеличивает содержание жира.

Увеличение веса с возрастом – вот что вы можете сделать


Решение: сочетание здорового питания и физических упражнений. 

"Идеально подходят щелочные продукты, такие как фрукты, овощи, травы и орехи, а также целевые силовые тренировки. Женщины, которые занимаются спортом один или два раза в неделю, увеличивают расход калорий и мышечную массу и тем самым снижают процент жира", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.


Как уменьшить жир на животе с возрастом


С возрастом организму требуется больше фитоэстрогенов, которые содержатся во вторичных растительных веществах, таких как льняное семя, ягоды и соя.

"Они могут облегчить симптомы менопаузы, поскольку имитируют действие эстрогена в организме". 

Таким образом, они также противодействуют жиру на животе, который у женщин накапливается легче и быстрее из-за гормональных изменений.

Что еще помогает: ничего не есть за четыре часа до сна.

Это помогает против приливов


Обычно они кратковременны, но постоянны: приливы жара, которые распространяются по всему телу и заканчиваются выделением пота. Через несколько минут привидение закончилось. Здесь также виновата сниженная выработка эстрогена. 

"Попеременный душ, каждый из которых заканчивается холодной водой, помогает поддерживать терморегуляцию и кровообращение тела".

Как предотвратить мышечные спазмы


Тело и особенно мышцы необходимо регулярно подвергать нагрузкам, чтобы они не начали бунтовать в долгосрочной перспективе. Растяжка или ходьба помогают. Йога и пилатес сохраняют мышцы эластичными, а силовые тренировки поддерживают мышцы в форме.

Поэтому целесообразно сочетание различных видов деятельности. Прием магния также может противодействовать мышечным спазмам – после консультации с врачом.

Это помогает от плохого настроения


"Зверобой облегчает перепады настроения. Однако прием такого продукта следует обсудить с врачом. Также важны ежедневные или, по крайней мере, регулярные занятия, приносящие удовольствие".

Неважно, беседа ли это за чашечкой кофе с лучшим другом, поход в кино или поход по магазинам. Счастливые моменты делают нас счастливыми в долгосрочной перспективе.

Предотвратить недержание


"Управляемая тренировка тазового дна, такая как электрическая стимуляция мышц (сокращенно EMS), эффективно помогает при проблемах с мочевым пузырем. Альтернативой является специальный мяч для тазового дна".


Женщины, которые интегрируют его в свою повседневную жизнь и тренируются с ним каждый день – например, перед телевизором – активизируют свои мышцы. 


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Теги : советы врачей, менопауза, менопауза и приливы
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