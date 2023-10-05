Менопауза: 6 простых советов от гинеколога помогут вам войти в новый период счастливыми

Увеличение веса с возрастом – вот что вы можете сделать

"Идеально подходят щелочные продукты, такие как фрукты, овощи, травы и орехи, а также целевые силовые тренировки. Женщины, которые занимаются спортом один или два раза в неделю, увеличивают расход калорий и мышечную массу и тем самым снижают процент жира", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Как уменьшить жир на животе с возрастом

"Они могут облегчить симптомы менопаузы, поскольку имитируют действие эстрогена в организме".

Это помогает против приливов

"Попеременный душ, каждый из которых заканчивается холодной водой, помогает поддерживать терморегуляцию и кровообращение тела".

Как предотвратить мышечные спазмы

Это помогает от плохого настроения

"Зверобой облегчает перепады настроения. Однако прием такого продукта следует обсудить с врачом. Также важны ежедневные или, по крайней мере, регулярные занятия, приносящие удовольствие".

Предотвратить недержание

"Управляемая тренировка тазового дна, такая как электрическая стимуляция мышц (сокращенно EMS), эффективно помогает при проблемах с мочевым пузырем. Альтернативой является специальный мяч для тазового дна".

Из-за естественного разрушения мышц и уменьшения количества движений с течением времени индивидуальная скорость основного обмена снижается. Это увеличивает содержание жира.сочетание здорового питания и физических упражнений.С возрастом организму требуется больше фитоэстрогенов, которые содержатся во вторичных растительных веществах, таких как льняное семя, ягоды и соя.Таким образом, они также противодействуют жиру на животе, который у женщин накапливается легче и быстрее из-за гормональных изменений.ничего не есть за четыре часа до сна.Обычно они кратковременны, но постоянны: приливы жара, которые распространяются по всему телу и заканчиваются выделением пота. Через несколько минут привидение закончилось. Здесь также виновата сниженная выработка эстрогена.Тело и особенно мышцы необходимо регулярно подвергать нагрузкам, чтобы они не начали бунтовать в долгосрочной перспективе. Растяжка или ходьба помогают.и пилатес сохраняют мышцы эластичными, а силовые тренировки поддерживают мышцы в форме.Поэтому целесообразно сочетание различных видов деятельности. Прием магния также может противодействовать мышечным спазмам – после консультации с врачом.Неважно, беседа ли это за чашечкой кофе с лучшим другом, поход в кино или поход по магазинам. Счастливые моменты делают нас счастливыми в долгосрочной перспективе.Женщины, которые интегрируют его в свою повседневную жизнь и тренируются с ним каждый день – например, перед телевизором – активизируют свои мышцы.Ранее МедикФорум писал о пользе шампиньонов для здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.