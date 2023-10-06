Врач назвала 4 продукта, которые снижают давление без лекарств

Коренные народы Куна не знают высокого кровяного давления

"Это означает, что они потребляют много флаванолов каждый день, возможно, это самый высокий уровень в мире. Как обнаружили ученые, это также секрет вашего здорового кровяного давления. Кстати, какао также улучшает работу памяти", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.

Эти продукты снижают кровяное давление

1. Какао

"Флавоноиды защищают крупные артерии сердца, мозга и ног. Съедайте до 30 г темного шоколада (с содержанием какао не менее 70 процентов) каждый день или добавляйте какао-бобы в мюсли".

2. Льняное масло

"Принимая 1 столовую ложку в день, ваши сосуды всегда будут хорошо смазаны".

3. Свекла

"Бетаин, еще одно биоактивное вещество в красном чудо-шаре, действует как антагонист вредного гомоцистеина и превращает его в метионин. Это предотвращает повреждение сосудов и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания".

4. Сельдерей

"В качестве перекуса съешьте несколько палочек сельдерея с соусом или приготовьте смузи. Из семян можно приготовить настой".

Рыба

Льняное семя

Бобовые (чечевица, нут, фасоль)

Помидоры.

Соль

Алкоголь

Лакрица

Постоянно повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) является одним из крупнейших факторов риска сердечного приступа и инсульта. Если это длится долго, это приводит к повреждению сосудов, которые затем становятся все более узкими и жесткими.Красители, например те, которые в изобилии содержатся в темных ягодах или какао, сохраняют эластичность сосудов и защищают от воспалений, равно как и поступление жирных кислот омега-3. Минералы калий (содержится в овощах и бобовых) и магний (содержится в овощах) также играют важную роль в регулировании кровяного давления.Куна, коренная группа населения, которая в основном селится на карибских островах Сан-Блас, являются чемпионами мира по употреблению какао, по меньшей мере, пяти чашек в день и более, от малышей до пожилых людей.Какао богато флаванолами — группой фитохимических веществ, которые стимулируют выработку оксида азота (NO) в кровеносных сосудах. Эта биоактивная молекула расширяет сосуды и обеспечивает эластичность. Он также оказывает противовоспалительное действие.Льняное масло содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые встроены непосредственно во внутренний слой стенки сосуда, эндотелий. Это делает сосуды более эластичными и в то же время защищает от воспалений.Этот клубневый овощ стимулирует выработку оксида азота так же, как какао, но с помощью другого биохимического механизма. Лучше всего пить сок, чтобы нейтрализовать или снизить высокое кровяное давление.Будь то сок, салат или смузи, свекла должна регулярно обогащать ваш рацион.также содержат много бетаина.Вторичное растительное вещество 3-N-бутилфталид, содержащееся в сельдерее, расслабляет мышцы кровеносных сосудов, вследствие чего они расширяются. Много его можно найти в сельдерее. Сельдерей также богат калием, который, будучи антагонистом натрия, играет центральную роль в регулировании артериального давления.Ранее МедикФорум писал о факторах риск рака молочной железы.

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