Врач назвала 4 продукта, которые снижают давление без лекарств

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Врач назвала 4 продукта, которые снижают давление без лекарств


Около четверти населения мира страдает повышенным кровяным давлением. Врач объясняет, какие продукты естественным образом снижают кровяное давление.


Постоянно повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) является одним из крупнейших факторов риска сердечного приступа и инсульта. Если это длится долго, это приводит к повреждению сосудов, которые затем становятся все более узкими и жесткими.

Красители, например те, которые в изобилии содержатся в темных ягодах или какао, сохраняют эластичность сосудов и защищают от воспалений, равно как и поступление жирных кислот омега-3. Минералы калий (содержится в овощах и бобовых) и магний (содержится в овощах) также играют важную роль в регулировании кровяного давления.

Коренные народы Куна не знают высокого кровяного давления


Куна, коренная группа населения, которая в основном селится на карибских островах Сан-Блас, являются чемпионами мира по употреблению какао, по меньшей мере, пяти чашек в день и более, от малышей до пожилых людей. 

"Это означает, что они потребляют много флаванолов каждый день, возможно, это самый высокий уровень в мире. Как обнаружили ученые, это также секрет вашего здорового кровяного давления. Кстати, какао также улучшает работу памяти", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.

Эти продукты снижают кровяное давление


1. Какао


Какао богато флаванолами — группой фитохимических веществ, которые стимулируют выработку оксида азота (NO) в кровеносных сосудах. Эта биоактивная молекула расширяет сосуды и обеспечивает эластичность. Он также оказывает противовоспалительное действие.

"Флавоноиды защищают крупные артерии сердца, мозга и ног. Съедайте до 30 г темного шоколада (с содержанием какао не менее 70 процентов) каждый день или добавляйте какао-бобы в мюсли".

2. Льняное масло


Льняное масло содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые встроены непосредственно во внутренний слой стенки сосуда, эндотелий. Это делает сосуды более эластичными и в то же время защищает от воспалений. 

"Принимая 1 столовую ложку в день, ваши сосуды всегда будут хорошо смазаны".

3. Свекла


Этот клубневый овощ стимулирует выработку оксида азота так же, как какао, но с помощью другого биохимического механизма. Лучше всего пить сок, чтобы нейтрализовать или снизить высокое кровяное давление. 

"Бетаин, еще одно биоактивное вещество в красном чудо-шаре, действует как антагонист вредного гомоцистеина и превращает его в метионин. Это предотвращает повреждение сосудов и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания".

Будь то сок, салат или смузи, свекла должна регулярно обогащать ваш рацион. Брокколи, шпинат и киноа также содержат много бетаина.

4. Сельдерей


Вторичное растительное вещество 3-N-бутилфталид, содержащееся в сельдерее, расслабляет мышцы кровеносных сосудов, вследствие чего они расширяются. Много его можно найти в сельдерее. Сельдерей также богат калием, который, будучи антагонистом натрия, играет центральную роль в регулировании артериального давления. 

"В качестве перекуса съешьте несколько палочек сельдерея с соусом или приготовьте смузи. Из семян можно приготовить настой".


Другие рекомендуемые продукты
  • Рыба
  • Льняное семя
  • Бобовые (чечевица, нут, фасоль)
  • Помидоры.

Рекомендуется соблюдать осторожность:
  • Соль
  • Алкоголь
  • Лакрица


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