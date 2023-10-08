Врач назвала 5 медицинских осмотров, которые вам необходимо пройти до 40 лет

Рак кожи

«Рак кожи в настоящее время является наиболее распространенным типом рака, причем число случаев продолжает расти», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Ранняя диагностика имеет ключевое значение. Вам следует искать любые участки, которые изменили цвет или текстуру, и внимательно следить за любыми изменениями родинок», - объясняет Захарова.

Уровень железа и анемия

«У вас может развиться анемия, если вы не едите достаточно продуктов, богатых железом, или если вы регулярно принимаете стероиды или НПВП, такие как ибупрофен».

Уровень холестерин

«Более двух из пяти человек имеют высокий уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта», - говорит врач Захарова.

Витамины и минералы

«Не всегда легко питаться здоровой пищей, если у вас напряженный график или вы пытаетесь уложиться в ограниченный бюджет. Существуют также определенные предпочтения в еде, которые могут увеличить риск дефицита витамина: например, веганство может увеличить ваши шансы на развитие дефицита витамина B12 или витамина D».

Проверка артериального давления

Рак кожи

Анализ крови на железо

Холестерин

Анализ крови на питание

Артериальное давление.

Хотя проверка здоровья для людей в возрасте от 40 до 74 лет, определяет, кто подвержен более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта, существуют и другие проверки, которые необходимо пройти до этого возраста.Поскольку в наши дни все больше людей выезжают за границу в молодом возрасте, очень важно следить за изменениями кожи.Любой, кто стал свидетелем изменений кожи, должен «как можно скорее посетить врача», чтобы при необходимости можно было взять биопсию.Врач также рекомендовал молодым людям сдать анализ крови на железо, который может выявить железодефицитную анемию. Без коррекции состояние может привести к усталости, одышке и бледности кожи, а также к осложнениям.Во время забора крови также желательно проверить уровень холестерина.Определенные факторы образа жизни могут увеличить риск высокого уровня холестерина, например, употребление большого количества жирной пищи и курение.Людям, обнаружившим, что у них повышен уровень холестерина, следует сократить употребление алкоголя, бросить курить и заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.Врач также предложил сдать анализ крови на питание, чтобы проверить, обеспечивает ли ваш рацион всеми необходимыми витаминами и минералами.Проверка артериального давления не помешает. Огромное количество человек страдают невыявленным артериальным давлением».Ранее МедикФорум писал о боли в груди при стенокардии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.