5 изменений в образе жизни, которые помогут вам дожить до 100 лет

1. Подкормите свой микробиом

"В то время как нездоровая пища, алкоголь, сахар и жирная пища могут испортить ваш микробиом, употребление пробиотических продуктов может улучшить здоровье кишечника", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Чайный гриб

Квашеная капуста

Живой йогурт

Кимчи

Мисо

Кефир.

2. Оптимизм

"Сохранение позитивного мышления может снизить ваши шансы на раннюю смерть на целых 40 процентов".

3. Лучше спать

«Большую часть лечения мы проводим во сне, поэтому, если мы плохо спим, мы не сможем хорошо восстановиться».

4. Работа с дыханием

«Что интересно в этом, так это то, что мы можем очень легко увеличить объем наших легких с помощью работы с дыханием, упражнений и медитации», — добавил врач-нутрициолог.

5. Медитация

«Возможно, наиболее важным фактором, определяющим исцеление с помощью медитации, является длина теломер (теломеры — это концевая часть нашей ДНК), которая является очень важным маркером старения и долголетия. Более длинные теломеры коррелируют с меньшим количеством заболеваний и большей продолжительностью жизни», - говорит врач-нутрициолог Строков.

Путь к достижению статуса долгожителя ненадежен: хронические заболевания подстерегают на каждом углу. Однако многие хронические проблемы со здоровьем в значительной степени можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.К счастью врач-нутрициолог поделилась пятью советами по долголетию, которые помогут сделать это с удовольствием.Ваш индивидуальный кишечный микробиом является домом для триллионов бактерий и других микробов, которые живут в вашем кишечнике и влияют на ваше пищеварение, иммунную систему, здоровье кожи и многое другое.Врач добавил, что продукты, содержащие антиоксидантные соединения, в том числе какао, гранаты, ягоды, миндаль и шпинат, также могут принести пользу вашему микробиому и, следовательно, вашему общему долголетию.Строков рекомендовал сосредоточиться на позитиве, а не на тревогах, чтобы продлить свою жизнь.Эксперт объяснил, что плохой сон может открыть путь к целому ряду проблем со здоровьем, начиная от плохой иммунной системы и заканчивая болезнями сердца.Нутрициолог рекомендует обратиться к врачу общей практики, если у вас были проблемы со сном в течение нескольких месяцев.Строков объяснил, что работа с дыханием не только увеличивает объем легких и облегчает заболевания, вызванные стрессом, но также может помочь вам продлить жизнь.Исследование также связывает большую емкость легких с большей продолжительностью жизни.Помимо увеличения объема легких, медитация может снизить кровяное давление и улучшить общее самочувствие.Ранее МедикФорум писал о пользе клетчатки и пробиотиков для очищения организма от токсинов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.