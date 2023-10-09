Быстро похудейте этой осенью с помощью 15 советов, которые изменят вашу жизнь

1. Дайте себе время

"Краш-диеты и крайние меры могут быть вредными и не дают устойчивых результатов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Ставьте реалистичные цели

3. Здоровое питание

"Ограничьте обработанные продукты: сведите к минимуму потребление обработанных и сладких продуктов".

4. Избегайте обезвоживания

5. Планирование питания

"Планируйте приемы пищи и перекусы заранее, чтобы не сделать нездоровый выбор, когда вы голодны".

6. Регулярные физические упражнения

"Занимайтесь такими видами деятельности, как быстрая ходьба, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде, чтобы сжигать калории и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы".

7. Последовательность

8. Осознанное питание

"Ешьте медленно и смакуйте каждый кусочек, что поможет предотвратить переедание".





9. Спите спокойно

10. Управление стрессом

11. Система поддержки

"Заручитесь поддержкой своего партнера, друзей или членов семьи, чтобы помочь вам сохранять мотивацию и ответственность".

12. Избегайте жестких диет

13. Проконсультируйтесь с профессионалами

14. Отслеживайте прогресс

15. Оставайтесь позитивными

«Помните, цель — чувствовать себя как можно лучше. Уделяйте приоритетное внимание своему здоровью и благополучию и не прибегайте к крайним мерам, которые могут иметь негативные последствия. Важно найти баланс, который подойдет вам и поддержит ваше здоровье в долгосрочной перспективе».

В это время года очень сложно похудеть, но следуйте этим простым советам, и этой осенью вы сможете потерять до пяти килограммов.Поскольку дни становятся короче, а прилавки супермаркетов заполнены сладостями, осень потенциально может оказаться очень трудным временем для начала пути к снижению веса.Тем не менее, врач-нутрициолог дал 15 главных советов о том, как похудеть этой осенью здоровым и достижимым способом.Дайте себе достаточно времени, чтобы похудеть.Стремитесь к постепенной потере веса примерно на 1-2 фунта в неделю. Постановка достижимых целей помогает предотвратить разочарование и поддерживает мотивацию.Сбалансированная диета: сосредоточьтесь на полноценной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами.Контроль порций: следите за размером порций, чтобы избежать переедания.Питьевая вода в течение дня помогает контролировать аппетит, улучшает обмен веществ и поддерживает общее состояние здоровья.Силовые тренировки: включайте упражнения с отягощениями для наращивания мышечной массы, что может повысить ваш метаболизм.Постоянно придерживайтесь режима тренировок и здорового питания. Последовательность – ключ к позитивным изменениям.Обратите внимание на сигналы вашего тела о голоде и сытости.Стремитесь к качественному сну от семи до девяти часов в сутки. Недостаток сна может привести к увеличению веса и нарушению обмена веществ.Повседневная жизнь может быть стрессовой. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справиться со стрессом и предотвратить эмоциональное переедание.Как упоминалось ранее, экстремальные диеты могут быть вредными для вашего здоровья и часто приводят к резким колебаниям веса. Выбирайте устойчивый подход.Если у вас есть конкретные проблемы со здоровьем или вы планируете внести существенные изменения в свой рацион и режим тренировок, проконсультируйтесь с врачом и дипломированным диетологом.Ведите дневник питания, тренировок и прогресса. Это поможет вам не сбиться с пути и при необходимости внести коррективы.Сохраняйте позитивный настрой и сосредоточьтесь на пути к более здоровому состоянию в целом, а не только на конкретном случае.Ранее МедикФорум писал о пользе клетчатки и пробиотиков.

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