Нутрициолог назвал продукты, которые содержат кверцетин - "предотвращают слабость"

«Кверцетин — это флавонол, тип растительного антиоксиданта, известный своим эффектом, способствующим долголетию. На каждые 10 миллиграммов (мг) увеличения потребления флавонолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Для сравнения: в одном яблоке среднего размера содержится около 10 мг флавонолов. Таким образом, согласно имеющимся данным, яблоко в день действительно может отпугнуть врача и предотвратить низкое качество жизни в пожилом возрасте», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Цитрусовые фрукты

Лук

Петрушка

Чай

Красное вино

Оливки и оливковое масло

Виноград

Темные ягоды – вишня, ежевика, черника.

"Кверцетин не имеет рекомендуемой дневной нормы. Однако если вы придерживаетесь диеты, богатой фруктами и овощами, вполне вероятно, что вы потребляете достаточно кверцетина с пищей".

Врач-диетолог поделился пищевыми источниками мощного антиоксиданта, который может увеличить продолжительность вашей жизни и предотвратить слабость.Кверцетин – это натуральный желтый растительный пигмент, который является нецитрусовым биофлавоноидом. Проще говоря, кверцетин помогает растениям в их росте и развитии, а также участвует в прорастании и фотосинтезе. Современные исследования показали, что растительные пигменты не только полезны для растений, но и полезны для здоровья человека.Более того, эффект «способствования долголетию» подкреплен большим исследованием с многочисленными и длительными периодами наблюдения.Начавшееся в 1948 году исследование было направлено на выявление общих факторов или характеристик, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям .Исследовательская группа набрала 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. Затем исследователи проводили обширные медицинские осмотры и интервью об образе жизни каждые два-шесть лет в течение всего исследования. Обнаружив множество интересных результатов, результаты также показали, что продукты, содержащие кверцетин, являются одними из наиболее важных для предотвращения слабости.Если вы не любитель яблок, есть целый список других продуктов, которые могут повысить потребление кверцетина.Он поделился, что ежевика, вишня, черника и лук могут хорошо сочетаться с капустой, кресс-салатом, нутом, тофу, петрушкой и укропом в салате, повышающем долголетие.Нутрициолог посоветовал усилить вкус и пользу этого блюда с помощью заправки из сока одного апельсина, столовой ложки оливкового масла и столовой ложки винного уксуса.То, как вы готовите еду, может повлиять на количество получаемого вами кверцетина. Жарка и варка пищи снижает количество кверцетина.Ранее МедикФорум писал о связи гормона кортизола и выпадения волос.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.