Нутрициолог назвал продукты, которые содержат кверцетин - "предотвращают слабость"

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Нутрициолог назвал продукты, которые содержат кверцетин - "предотвращают слабость"


По мнению эксперта, продукты, богатые кверцетином, могут снизить риск слабости, одновременно улучшая общее состояние здоровья.


Врач-диетолог поделился пищевыми источниками мощного антиоксиданта, который может увеличить продолжительность вашей жизни и предотвратить слабость.

Кверцетин – это натуральный желтый растительный пигмент, который является нецитрусовым биофлавоноидом. Проще говоря, кверцетин помогает растениям в их росте и развитии, а также участвует в прорастании и фотосинтезе. Современные исследования показали, что растительные пигменты не только полезны для растений, но и полезны для здоровья человека. 

Более того, эффект «способствования долголетию» подкреплен большим исследованием с многочисленными и длительными периодами наблюдения.

Начавшееся в 1948 году исследование было направлено на выявление общих факторов или характеристик, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям .

Исследовательская группа набрала 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. Затем исследователи проводили обширные медицинские осмотры и интервью об образе жизни каждые два-шесть лет в течение всего исследования. Обнаружив множество интересных результатов, результаты также показали, что продукты, содержащие кверцетин, являются одними из наиболее важных для предотвращения слабости.

«Кверцетин — это флавонол, тип растительного антиоксиданта, известный своим эффектом, способствующим долголетию. На каждые 10 миллиграммов (мг) увеличения потребления флавонолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Для сравнения: в одном яблоке среднего размера содержится около 10 мг флавонолов. Таким образом, согласно имеющимся данным, яблоко в день действительно может отпугнуть врача и предотвратить низкое качество жизни в пожилом возрасте», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Если вы не любитель яблок, есть целый список других продуктов, которые могут повысить потребление кверцетина.

Врач Строков предлагает использовать следующие варианты:
  • Цитрусовые фрукты
  • Лук
  • Петрушка
  • Чай
  • Красное вино
  • Оливки и оливковое масло
  • Виноград
  • Темные ягоды – вишня, ежевика, черника.
Он поделился, что ежевика, вишня, черника и лук могут хорошо сочетаться с капустой, кресс-салатом, нутом, тофу, петрушкой и укропом в салате, повышающем долголетие.

Нутрициолог посоветовал усилить вкус и пользу этого блюда с помощью заправки из сока одного апельсина, столовой ложки оливкового масла и столовой ложки винного уксуса.

"Кверцетин не имеет рекомендуемой дневной нормы. Однако если вы придерживаетесь диеты, богатой фруктами и овощами, вполне вероятно, что вы потребляете достаточно кверцетина с пищей". 

То, как вы готовите еду, может повлиять на количество получаемого вами кверцетина. Жарка и варка пищи снижает количество кверцетина.



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Нутрициолог назвал продукты, которые содержат кверцетин - "предотвращают слабость"
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