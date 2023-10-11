Больное сердце смертельнее рака – как защитить себя в зависимости от возраста

"Каждая третья смерть происходит из-за болезней сердца. Исследование показало, что факторы риска ишемической болезни сердца, сердечных приступов и сердечной недостаточности могут варьироваться в зависимости от возрастной группы", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут варьироваться в зависимости от возрастной группы

"Во всех возрастных группах наиболее опасными причинами считались высокое кровяное давление и абдоминальное ожирение, то есть накопление жира в области живота. Однако на самом деле различия в возрастных группах были".

высокий уровень холестерина не-ЛПВП является третьим по величине фактором риска, за которым следует курение.

Кластер социально-экономических факторов: низкий доход, низкий уровень образования, низкая физическая сила и депрессия.

Употребление алкоголя находится в конце списка факторов риска.

Курение является третьим наиболее распространенным фактором риска, за которым следует высокий уровень холестерина не-ЛПВП.

Как и в случае с людьми моложе 50 лет, за этим следует низкий уровень образования и низкие доходы.

Нездоровый сон, диабет, низкая физическая активность и депрессия.

Нездоровое питание занимает последнее место.

Курение является третьим по значимости фактором риска, за которым следует низкий доход.

В отличие от других возрастных групп, низкая сила хвата выше в возрастной группе.

Диабет, нездоровый сон, низкий уровень образования, нездоровое питание являются другими основными факторами риска.

Высокий уровень загрязнения воздуха также вызывает болезни сердца у людей старше 60 лет.

Высокий уровень холестерина не-ЛПВП на последнем месте в рейтинге

Знание факторов риска может оптимизировать лечение

«Выявляя распространенные факторы риска в разных возрастных группах населения, работники здравоохранения могут расставить приоритеты в вмешательствах, которые наиболее важны для каждого сегмента населения».

Защитить себя от сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью 7 шагов

Больше движения

Более здоровое питание, меньше сахара

Бросай курить

Следите за весом

Следить за артериальным давлением

Контроль уровня холестерина

Достаточный отдых в повседневной жизни

«Здоровый образ жизни оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, но следует действовать постепенно и не брать на себя слишком много сразу».

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти.Исследователи изучили как 14 возможных факторов риска влияют на сердечно-сосудистые заболевания в зависимости от возраста и смертности.Факторы включали, с одной стороны, такое поведение, как употребление табака и алкоголя, режим сна и физическую активность. С другой стороны, свою роль сыграли метаболические аспекты, такие как высокое кровяное давление и диабет, а также социально-экономические факторы, к которым исследователи относятся образование и доход, а также депрессия и сила хвата.Исследователи обнаружили, что 14 факторов риска вызывают более половины всех заболеваний сердца.: все три наиболее распространенные причины в этом возрасте связаны с метаболическими аспектами, и социально-экономические факторы также играют важную роль. Однако поведение (кроме курения) играло второстепенную роль.: наиболее распространенные факторы риска в этом возрастном диапазоне относятся к категориям метаболизма, социально-экономических факторов и поведения примерно в равных пропорциях.: даже среди людей старше 60 лет наиболее распространенные причины сердечно-сосудистых заболеваний поровну распределены по трем категориям.Чтобы максимально снизить факторы риска и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.Ранее МедикФорум писал о причинах выпадения волос.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.