Врач назвала 3 доступных продукта, которые помогают избежать тромбов

«Вы когда-нибудь задумывались, почему у него такой прекрасный красный цвет? Он полон ликопина. Питье его может помочь предотвратить образование тромбов. Кроме того, помидоры богаты калием, который способствует нашему кровяному давлению. Контролировать кровяное давление очень важно, потому что, если оно станет слишком высоким, это может повредить наши кровеносные сосуды, что облегчит образование тромбов», - говорит врач-кардиолог Семина Елена специально для МедикФорум.

Имбирь

«Тромбоциты — это маленькие клетки крови, которые слипаются и образуют сгустки, чтобы остановить кровотечение».

Виноград

«Эти маленькие фрукты борются с окислительным стрессом, который, если его не остановить, может повредить наши кровеносные сосуды и повысить вероятность образования тромбов», — сказала она. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в рацион».

Определенное количество сгустков крови необходимо, чтобы избежать чрезмерного кровотечения при порезе.Однако тромбы, которые не растворяются естественным путем, могут стать опасными. Это потому, что они могут оторваться и попасть в жизненно важные органы, такие как сердце, легкие и мозг.Если это произойдет, это может привести к неотложным медицинским ситуациям, таким как сердечные приступы, легочная эмболия и инсульты.Как и при многих других заболеваниях, существуют определенные факторы, которые могут увеличить риск образования тромбов.Хотя некоторые из них могут быть вне вашего контроля, другие связаны с выбором образа жизни.Например, курение, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление могут подвергнуть вас большему риску образования тромбов.К счастью, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы снизить вероятность образования тромба.Она рекомендовала пить томатный сок, чтобы снизить вероятность образования тромбов.В новом исследовании проверялось влияние экстракта томата на тромбоциты в крови — клетки, обнаруженные в крови, которые создают сгустки.Было обнаружено «значительное снижение» агрегации тромбоцитов через три часа после употребления томатного экстракта.Исследование пришло к выводу, что качестве функционального продукта питания или пищевой добавки экстракт томата может играть роль в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения активации тромбоцитов, что может способствовать снижению тромботических событий.Кардиолог также порекомендовала другие продукты, которые могут помочь предотвратить образование тромбов.В имбире содержатся соединения, которые могут ингибировать агрегацию тромбоцитов, предотвращая слипание тромбоцитов и образование тромбов.Виноград «напичкан» антиоксидантами.Ранее МедикФорум писал о пользе супа из квашенной капусты для пожилых.

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