Врач назвал «невидимый» симптом смертельного рака, который можно принять за простуду
Этот симптом затрагивает более половины пациентов и его легко можно принять за признак чего-то менее серьезного.
Рак является одной из основных причин смертности.
Это происходит, когда аномальные клетки бесконтрольно делятся, потенциально вторгаясь и разрушая близлежащие ткани и органы. Существует более 200 видов рака. Симптомы часто связаны с тем, где в организме начался рак. Тем не менее, это не всегда так. Они также не всегда очевидны и их легко обнаружить.
Врач-онколог предупредил, что лейкемия – тип рака крови – может вызывать «невидимые» симптомы. Этот симптом может почувствовать только сам больной.
«Одним из наиболее частых симптомов лейкемии является усталость: более 50 процентов пациентов сообщают о чувстве крайней усталости/истощения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Описывают это как усталость, «которая длится долго» и «не проходит после отдыха». Это легко можно счесть симптомом чего-то менее серьезного, например простуды.
«Чувство усталости может быть связано с простудой, вирусной инфекцией или даже просто с повседневным стрессом», — сказал он.
По этой причине она сказала, что вам следует обратиться за медицинской помощью, если что-то не так.
«Самое важное — доверять своему телу. Если вы знаете, что ваше чувство усталости — это нечто большее, чем просто повседневная усталость, не сбрасывайте со счетов это чувство. Если вас это беспокоит, посетите своего терапевта и попросите сдать анализ крови», - утверждает врач.
По его словам, анализ крови — «единственный способ диагностировать» лейкемию.
Другие распространенные симптомы лейкемии включают:
- Образование синяков и кровотечений становится более легким или кровотечение, для остановки которого требуется больше времени
- Инфекции, которые встречаются чаще, тяжелее или длятся дольше.
- Лихорадка (высокая температура)
- Необъяснимая потеря веса
- Увеличение лимфатических узлов (желез на шее, в подмышках и в паху).
- Одышка
- Общее самочувствие плохое.
«Есть и другие общие симптомы лейкемии, такие как потеря аппетита и головные боли. Свяжитесь со своим терапевтом, если вас беспокоят какие-либо симптомы, которые вы испытываете», - советует онколог Воробьев.
Это также может вызвать повышенное потоотделение, увеличение печени, боли в костях и образование тромбов.
Усталость также считается общим симптомом рака.
Воробьев перечисляет следующие «ключевые» признаки рака:
- Очень сильный ночной пот
- Усталость
- Необъяснимое кровотечение или синяк
- Необъяснимая потеря веса
- Необъяснимая боль или боль
- Необычная шишка или припухлость в любом месте тела
- Новая родинка или изменения в родинке
- Изменения кожи или незаживающая язва.
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