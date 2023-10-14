Врач назвал «невидимый» симптом смертельного рака, который можно принять за простуду

«Одним из наиболее частых симптомов лейкемии является усталость: более 50 процентов пациентов сообщают о чувстве крайней усталости/истощения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Чувство усталости может быть связано с простудой, вирусной инфекцией или даже просто с повседневным стрессом», — сказал он.

«Самое важное — доверять своему телу. Если вы знаете, что ваше чувство усталости — это нечто большее, чем просто повседневная усталость, не сбрасывайте со счетов это чувство. Если вас это беспокоит, посетите своего терапевта и попросите сдать анализ крови», - утверждает врач.

Образование синяков и кровотечений становится более легким или кровотечение, для остановки которого требуется больше времени

Инфекции, которые встречаются чаще, тяжелее или длятся дольше.

Лихорадка (высокая температура)

Необъяснимая потеря веса

Увеличение лимфатических узлов (желез на шее, в подмышках и в паху).

Одышка

Общее самочувствие плохое.

«Есть и другие общие симптомы лейкемии, такие как потеря аппетита и головные боли. Свяжитесь со своим терапевтом, если вас беспокоят какие-либо симптомы, которые вы испытываете», - советует онколог Воробьев.

Очень сильный ночной пот

Усталость

Необъяснимое кровотечение или синяк

Необъяснимая потеря веса

Необъяснимая боль или боль

Необычная шишка или припухлость в любом месте тела

Новая родинка или изменения в родинке

Изменения кожи или незаживающая язва.

Рак является одной из основных причин смертности.Это происходит, когда аномальные клетки бесконтрольно делятся, потенциально вторгаясь и разрушая близлежащие ткани и органы. Существует более 200 видов рака. Симптомы часто связаны с тем, где в организме начался рак. Тем не менее, это не всегда так. Они также не всегда очевидны и их легко обнаружить.Врач-онколог предупредил, что лейкемия – тип рака крови – может вызывать «невидимые» симптомы. Этот симптом может почувствовать только сам больной.Описывают это как усталость, «которая длится долго» и «не проходит после отдыха». Это легко можно счесть симптомом чего-то менее серьезного, например простуды.По этой причине она сказала, что вам следует обратиться за медицинской помощью, если что-то не так.По его словам, анализ крови — «единственный способ диагностировать» лейкемию.Это также может вызватьтакже считается общим симптомом рака.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.