Врач Кашух: теплая вода и прогулки на природе ускоряют восстановление после ОРВИ

«Если инфекция не до конца вылечена, это может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, не имеющих выраженных симптомов, но влияющих на общее состояние здоровья. Человек может ощущать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться», - об этом медик рассказала в беседе с RT

«Поэтому для восстановления необходимо пить больше жидкости, идеальным вариантом будет теплая чистая вода», - заявила специалистка.

Врач Кашух сообщила, что при заболевании ОРВИ всегда важно то, насколько полноценно восстанавливается организм после окончания инфекции.Кашух подчеркнула, что восстановление после ОРВИ ускоряет в первую очередь адекватная физическая активность – особенно полезны пешие прогулки на природе, на свежем воздухе. Физические нагрузки активизируют кровообращение, вместе с которым становятся более интенсивными обменные процессы и выведение из организма потенциально токсичных веществ, а также веществ, образующихся в результате борьбы иммунной системы с инфекцией.Помимо прогулок на природе восстановление после ОРВИ помогает употребление витаминов и теплой воды. Кашух уточнила, что заболевание этими инфекциями сопряжено с обезвоживанием организма.Что касается витаминов, врач порекомендовала включать в рацион больше продуктов с витамином С и витамином D, действующих как активаторы иммунной системы. Помимо этого, полезно осваивать методики, помогающие справляться с сильными психологическими нагрузками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой были рекомендованы разные способы укрепить иммунитет в преддверии зимы.

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