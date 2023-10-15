Врач Кашух: теплая вода и прогулки на природе ускоряют восстановление после ОРВИ
Врач Екатерина Кашух посоветовала для восстановления организма после ОРВИ в том числе пить теплую чистую воду.
Врач Кашух сообщила, что при заболевании ОРВИ всегда важно то, насколько полноценно восстанавливается организм после окончания инфекции.
«Если инфекция не до конца вылечена, это может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, не имеющих выраженных симптомов, но влияющих на общее состояние здоровья. Человек может ощущать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться», - об этом медик рассказала в беседе с RT.
Кашух подчеркнула, что восстановление после ОРВИ ускоряет в первую очередь адекватная физическая активность – особенно полезны пешие прогулки на природе, на свежем воздухе. Физические нагрузки активизируют кровообращение, вместе с которым становятся более интенсивными обменные процессы и выведение из организма потенциально токсичных веществ, а также веществ, образующихся в результате борьбы иммунной системы с инфекцией.
Помимо прогулок на природе восстановление после ОРВИ помогает употребление витаминов и теплой воды. Кашух уточнила, что заболевание этими инфекциями сопряжено с обезвоживанием организма.
«Поэтому для восстановления необходимо пить больше жидкости, идеальным вариантом будет теплая чистая вода», - заявила специалистка.
Что касается витаминов, врач порекомендовала включать в рацион больше продуктов с витамином С и витамином D, действующих как активаторы иммунной системы. Помимо этого, полезно осваивать методики, помогающие справляться с сильными психологическими нагрузками.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач, эксперт лаборатории «Гемотест»
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