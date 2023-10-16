Диетолог раскрыла 2 простых трюка, которые помогут похудеть

Есть недоминирующей рукой – вот что за этим стоит

Почему, чтобы похудеть, нужно есть недоминантной рукой

"Единственное, что вам нужно будет делать, это в дальнейшем есть недоминирующей рукой. Таким образом, правшам следует есть левой рукой, а левшам — правой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Есть левой рукой – насколько это полезно для похудения?

«Это означает, что прием пищи на самом деле занимает больше времени, и вы более внимательны, потому что вам нужно лучше координировать свои движения. В конечном итоге вы едите меньше».

Еще один метод похудения – трюк с зеркалом

"Психологи ходе исследования обнаружили, что люди, которые смотрят на себя в зеркало во время еды, едят меньше жирной пищи, чем те, кто не пользуется зеркалом. Видение собственного отражения повышает уверенность в себе и побуждает выбирать более здоровую пищу", - рассказывает Пономарева.

Внимание: здоровое питание играет большую роль в похудении

"Только с помощью здоровой диеты, богатой овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами, вы сможете сбросить лишние килограммы. Если вы по-прежнему регулярно занимаетесь спортом, вы на правильном пути".

Желающие похудеть часто задумываются о строгих диетах и воздержании, что быстро снижает их настроение. Есть простой способ достичь желаемого веса, не отказываясь от любимой еды.Просто ешьте недоминантной рукой. Звучит странно, но это работает. Диетолог объясняет, почему еда левой рукой (для левшей, конечно, еда правой рукой) может помочь похудеть и как можно интегрировать этот метод в свою повседневную жизнь.Когда дело доходит до похудения, вам приходится сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Звучит просто, но на практике многим людям трудно изменить старые привычки. С помощью простого трюка вы можете достичь желаемого веса, не отказываясь от удовольствий.Едя недоминантной рукой, вы автоматически едите медленнее и осознаннее. Это приводит к тому, что вы едите меньше, потому что чувство сытости наступает примерно через 20 минут.Обычно мы за это время уже съели бы вторую порцию и слишком поздно поняли, что съели уже слишком много. Осознанное питание также стимулирует внимание к порциям и помогает вам есть меньшие порции в целом.Еще один способ добиться успеха в похудении – это так называемый трюк с зеркалом.Если вы думаете, что автоматически худеете только потому, что едите недоминантной рукой или используете трюк с зеркалом, то, к сожалению, вы ошибаетесь.Несмотря на то, что хитрости могут помочь вам есть меньше, то, что мы едим, по-прежнему важно.Ранее МедикФорум писал о том, что нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте.

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