Диетолог: вот 5 продуктов, которые помогут предотвратить болезни сердца

«Диета играет ключевую роль в предотвращении сердечных заболеваний и сердечных приступов. Если вы осведомлены о своем питании и о том, как помочь своему сердцу, здоровое старение станет намного проще. С этими доступными советами здоровое питание и снижение уровня холестерина должны быть простыми и относительно недорогими», - говорит врач-диетолог Арефина Елена специально для МедикФорум.

Темный шоколад

«Темный шоколад великолепен, потому что он содержит флавоноиды, которые могут помочь снизить кровяное давление, а также уменьшить воспаление — многие болезни сердца сейчас считаются воспалительными. Ищите содержание какао в темном шоколаде более 85 процентов, что означает низкое содержание сахара и молочных продуктов».

Овес

«Вы можете использовать молочные продукты или растительное молоко и добавлять всевозможные добавки, такие как свежие фрукты, семена льна, специи и другие орехи и семена, чтобы сделать его еще вкуснее. Если вы придерживаетесь безглютеновой диеты, обязательно покупайте безглютеновую овсянку».

Бобы

«Даже скромная банка печеных бобов имеет значение (если вы выберете те, в которых меньше сахара и соли), и вы можете посыпать их сушеным орегано или куркумой, чтобы повысить уровень питательных веществ».





Зеленые овощи

Орехи

«Как упоминалось ранее, вы можете положить их в утреннюю кашу и/или приготовить собственную смесь, раздавить грецкие орехи и положить поверх лосося, а также это удобная закуска, которую можно держать под рукой, если вы чувствуете голод».

Заболевания сердца и системы кровообращения являются одними из главных смертельных заболеваний, на них ежегодно приходится около четверти смертей.Хотя риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть генетическим, он также связан с рядом факторов образа жизни, которые можно изменить.К ним относятся ваш рацион, курите ли вы и сколько упражнений вы регулярно делаете. Имея это в виду, диетолог поделилась некоторыми из лучших продуктов, которые следует есть, чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем.Хотя темный шоколад и является восхитительным лакомством, он на самом деле полезен для здоровья.Тарелка овсянки по утрам может помочь снизить уровень холестерина, который связан со здоровьем вашего сердца. Овес богат бета-глюканами и растворимой клетчаткой, которая может снизить уровень холестерина.Хороший способ включить овсянку в свой рацион — есть кашу на завтрак.По словам диетолога, независимо от того, предпочитаете ли вы почечную, печеную, черную или другие виды фасоли, их употребление принесет вашему сердцу огромную пользу.Бобовые являются отличным источником клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов.Это могут быть овощи, такие как капуста, брокколи и шпинат. Они улучшат здоровье вашего сердца за счет увеличения количества антиоксидантов, посоветовала врач.Еще один более здоровый вариант перекуса — орехи богаты жирными кислотами омега-3. Они содержат полезные для сердца жиры, богаты омега-3 и витамином Е, которые повышают уровень хорошего холестерина в липопротеинах высокой плотности и снижают уровень плохого холестерина в липопротеинах низкой плотности.Если вы не любите или не можете есть орехи, авокадо и жирная рыба — еще один хороший источник омега-3.Ранее МедикФорум писал о том, что зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами.

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