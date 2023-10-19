Диетолог назвала лучшие продукты для похудения во время менопаузы

Лучшие продукты во время менопаузы

"Кальций действительно важен не только для тех, кто переживает менопаузу, но и для питания людей в целом. Продукты, богатые кальцием, помогают укрепить кости и поддерживать их здоровое функционирование", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Соедините его со свежими фруктами и орехами (особенно миндалем), чтобы получить вкусное, освежающее и полезное сочетание. Говоря о миндале, он является хорошим источником клетчатки и белка".

"В частности, шпинат — это суперпродукт, который является одним из лучших источников магния — жизненно важного минерала, необходимого для ряда функций организма, а также для снижения уровня стресса и беспокойства".

"Все эти продукты гарантированно заставят вас чувствовать себя сытыми дольше, а также повысят потребление белка".

Контроль порций

Движение

Алкоголь и кофеин

"Кофеин могут усугубить приливы. Женщинам не обязательно полностью отказываться от кофе и алкоголя, но следует пить и то, и другое в умеренных количествах".

Поскольку у большинства женщин наступает менопауза, их метаболизм замедляется, а это означает, что им не нужно потреблять столько калорий, сколько раньше. Некоторые могут захотеть использовать менопаузу как возможность сбросить ненужные килограммы.Вот некоторые продукты, которые женщинам следует есть, чтобы помочь им похудеть во время менопаузы, а некоторых следует избегать.— здоровая альтернатива завтраку или обеду. Он богат кальцием и белком, а также поддерживает здоровье кишечника и здоровое телосложение.Клетчатка помогает регулировать движения кишечника, снижает уровень холестерина и помогает контролировать уровень сахара в крови. Миндаль также может похвастаться отличным соотношением клетчатки и калорий и помогает дольше чувствовать сытость.Листовые зеленые овощи необходимы для здорового питания, направленного на постепенное снижение веса.— еще две универсальные листовые овощи, которые вы можете включить в свой путь к снижению веса.— это продукты, которые помогут похудеть во время менопаузы, утверждает Пономарева.Ощущение сытости в течение длительного времени — отличный способ убедиться, что вы не переедаете, что является очень распространенной причиной увеличения веса. Контроль порций — отличный способ контролировать потребление калорий. Часто психологические приемы, такие как использование тарелок меньшего размера, помогают вам есть меньше, не замечая при этом чувства голода.Стимулирование метаболизма, удаление отходов организма и естественное подавление аппетита — вот несколько причин, почему употребление воды является таким важным аспектом похудения. Старайтесь выпивать 1–2 литра в день или больше, если вы интенсивно тренируетесь.Наряду с добавлением этих продуктов в рацион— это волшебное число, необходимое для похудения и ведения здорового образа жизни. Хотя это и идеально, оно может быть достижимо не для всех по ряду причин. Однако любое количество прогулок лучше, чем ничего.Принимайте более здоровые решения, например, по возможности поднимайтесь по лестнице, и постепенно вы начнете видеть улучшение.Возможно, это не та новость, которую вы хотели услышать, но чрезмерное употребление алкоголя во время менопаузы не поможет похудеть. Алкоголь может нарушить сон (важное время для похудения ) и добавить лишние калории в ваш рацион.Разумное потребление должно быть приемлемым для большинства людей, но некоторые могут заметить, что воздействие кофеина и алкоголя ухудшает симптомы менопаузы.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц.

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