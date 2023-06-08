Эта диета хорошо работает для похудения во время менопаузы - диетолог Пономарева





«Питание в средиземноморском стиле снижает вероятность избыточного веса, и женщины могут испытывать меньше симптомов, связанных с менопаузой, поэтому их качество жизни может улучшиться. Это полезно для вашего кишечника, снижает риск сердечных заболеваний, диабета и рака и может помочь улучшить настроение у женщин в период менопаузы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Вам не нужно беспокоиться об ужине и выпивке с друзьями, поездке в отпуск или необходимости следовать нереально ограничивающему плану до конца жизни».

Потеря веса во время менопаузы может быть сложной задачей, но два диетолога поделились подробным планом, который поможет женщинам сбросить пару фунтов.Диетолог рекомендуют сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH.Пономарева также предложила придерживаться диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, чтобы снизить вероятность набора веса после менопаузы. Важно есть больше растительной пищи, контролировать калории, регулярно заниматься спортом и разумно выбирать время приема пищи.Регулярные физические упражнения также поддерживают здоровье мышц и костей, снижают вероятность сердечных заболеваний, снижают риск диабета 2 типа и рака, уменьшают стресс и многое другое.Любой, кто хочет быстро похудеть, должен подумать о том, чтобы «сократить количество добавленных сахаров, высокоочищенных зерен и алкоголя». Рекомендуемые продукты включаютРанее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.

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