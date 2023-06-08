Эта диета хорошо работает для похудения во время менопаузы - диетолог Пономарева
Хотите сбросить пару килограммов, но боретесь с менопаузой? Вот советы диетолога о том, что есть и чего избегать.
Потеря веса во время менопаузы может быть сложной задачей, но два диетолога поделились подробным планом, который поможет женщинам сбросить пару фунтов.
Диетолог рекомендуют сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH.
«Питание в средиземноморском стиле снижает вероятность избыточного веса, и женщины могут испытывать меньше симптомов, связанных с менопаузой, поэтому их качество жизни может улучшиться. Это полезно для вашего кишечника, снижает риск сердечных заболеваний, диабета и рака и может помочь улучшить настроение у женщин в период менопаузы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Пономарева также предложила придерживаться диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, чтобы снизить вероятность набора веса после менопаузы. Важно есть больше растительной пищи, контролировать калории, регулярно заниматься спортом и разумно выбирать время приема пищи.
Регулярные физические упражнения также поддерживают здоровье мышц и костей, снижают вероятность сердечных заболеваний, снижают риск диабета 2 типа и рака, уменьшают стресс и многое другое.
«Вам не нужно беспокоиться об ужине и выпивке с друзьями, поездке в отпуск или необходимости следовать нереально ограничивающему плану до конца жизни».
Любой, кто хочет быстро похудеть, должен подумать о том, чтобы «сократить количество добавленных сахаров, высокоочищенных зерен и алкоголя». Рекомендуемые продукты включают морепродукты, птицу, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, орехи и ореховое масло, семена, бобовые и цельнозерновые продукты.
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