Эта диета хорошо работает для похудения во время менопаузы - диетолог Пономарева

242 Фото: https://unsplash.com/photos/VKJt1EZHlWs
Эта диета хорошо работает для похудения во время менопаузы - диетолог Пономарева


Хотите сбросить пару килограммов, но боретесь с менопаузой? Вот советы диетолога о том, что есть и чего избегать.


Потеря веса во время менопаузы может быть сложной задачей, но два диетолога поделились подробным планом, который поможет женщинам сбросить пару фунтов. 


Диетолог рекомендуют сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH. 

«Питание в средиземноморском стиле снижает вероятность избыточного веса, и женщины могут испытывать меньше симптомов, связанных с менопаузой, поэтому их качество жизни может улучшиться. Это полезно для вашего кишечника, снижает риск сердечных заболеваний, диабета и рака и может помочь улучшить настроение у женщин в период менопаузы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Пономарева также предложила придерживаться диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, чтобы снизить вероятность набора веса после менопаузы. Важно есть больше растительной пищи, контролировать калории, регулярно заниматься спортом и разумно выбирать время приема пищи. 

Регулярные физические упражнения также поддерживают здоровье мышц и костей, снижают вероятность сердечных заболеваний, снижают риск диабета 2 типа и рака, уменьшают стресс и многое другое.


Появилась диета для похудения и набора мышечной массы



«Вам не нужно беспокоиться об ужине и выпивке с друзьями, поездке в отпуск или необходимости следовать нереально ограничивающему плану до конца жизни».

Любой, кто хочет быстро похудеть, должен подумать о том, чтобы «сократить количество добавленных сахаров, высокоочищенных зерен и алкоголя». Рекомендуемые продукты включают морепродукты, птицу, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, орехи и ореховое масло, семена, бобовые и цельнозерновые продукты. 



Лучшая диета - белковая!



Ранее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диетолог Пономарева назвала диету, которая снижает риск смертности на 18%
Диетолог Пономарева дала простые советы как похудеть после менопаузы
Диетолог Пономарева делится советами, которые помогут избавиться от "менопаузального живота"
Теги : советы врачей, менопауза, похудение