Врач Соломатина: рьяные любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии
Врач Елена Соломатина предупредила рьяных любителей чая, что злоупотребление напитком способствует появлению разных проблем со здоровьем.
Врач Соломатина дала понять, что рьяные любители чая могут пострадать от нарушений в работе организма, если будут регулярно пренебрегать требованиями о его умеренном употреблении.
«В день рекомендуется пить не более 4-5 чашек зеленого или 3-4 кружек черного чая», - уточнила специалистка в комментарии «Москве 24».
Соломатина отметила, что люди, злоупотребляющие чаем, могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии. Потенциально опасные состояния могут возникать из-за того, что вместе с большим количеством употребляемого чая организм получает большую дозу кофеина. Медик подчеркнула, что чай является источником этого вещества, как и кофе.
«Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность», - заявила Соломатина, имея в виду передозировку содержащимся в нем в нем кофеином.
Специалистка добавила, что в большом количестве кофеин подобно любому психоактивному веществу способствует истощению резервов надпочечников и нервной системы. Поэтому после выпитого в изобилии чая может возникать не только чрезмерное тонизирование, но и спад вместе с ощущением вялости, усталости, заторможенности.
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Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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