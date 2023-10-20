Врач Соломатина: рьяные любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии

«В день рекомендуется пить не более 4-5 чашек зеленого или 3-4 кружек черного чая», - уточнила специалистка в комментарии «Москве 24».

«Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность», - заявила Соломатина, имея в виду передозировку содержащимся в нем в нем кофеином.

Врач Соломатина дала понять, что рьяные любители чая могут пострадать от нарушений в работе организма, если будут регулярно пренебрегать требованиями о его умеренном употреблении.Соломатина отметила, что люди, злоупотребляющие чаем, могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии. Потенциально опасные состояния могут возникать из-за того, что вместе с большим количеством употребляемого чая организм получает большую дозу кофеина. Медик подчеркнула, что чай является источником этого вещества, как и кофе.Специалистка добавила, что в большом количестве кофеин подобно любому психоактивному веществу способствует истощению резервов надпочечников и нервной системы. Поэтому после выпитого в изобилии чая может возникать не только чрезмерное тонизирование, но и спад вместе с ощущением вялости, усталости, заторможенности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необходимо организму для полноценного усвоения кальция.

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