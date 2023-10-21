Врач предупреждает о «фатальном» риске побочных эффектов парацетамола

Диарея и запор

«Пользователи также могут жаловаться на боль в животе, тошноту, рвоту и расстройство желудка».

«Даже прием нескольких дополнительных таблеток может иметь очень серьезные последствия и привести к летальному исходу».

Стул цвета глины

"Подобные симптомы обычно возникают в течение нескольких дней после передозировки парацетамола".

Черный дегтеобразный стул

«Мелена – черный дегтеобразный стул – хотя и редкость – наблюдалась у тех, кто длительно принимал парацетамол. Кал выглядит черным, поскольку кровотечение произошло в верхней части желудочно-кишечного тракта (обычно в пищеводе или желудке), а когда красная кровь проходит через кишечник, она меняется на свой характерный черный цвет «старой крови».

«Однако, если у вас черный стул или вы когда-либо увидите красную кровь в стуле, в туалете или на туалетной бумаге, немедленно сообщите об этом своему терапевту. Истинная мелена требует неотложной медицинской помощи и требует срочной оценки. Немедленно отправляйтесь в отделение неотложной помощи или позвоните в скорую».

Парацетамол, забитый во многих медицинских шкафах в наших домах, является болеутоляющим средством для лечения различных болей.Многие принимают маленькую белую таблетку, не задумываясь о ее нежелательных эффектах, но, как и при приеме любого другого лекарства, есть некоторые побочные эффекты, о которых следует знать.По словам врача, хотя подавляющему большинству людей, принимающих парацетамол, нечего бояться, у некоторых людей могут возникнуть изменения в работе кишечника.Диарея и запор, которые считаются «распространенными» побочными эффектами популярного лекарства, встречаются у 1–10 процентов тех, кто принимает парацетамол.Хорошей новостью является то, что парацетамол редко вызывает побочные эффекты, если вы придерживаетесь рекомендуемой дозы. Стандартная порция составляет одну или две таблетки парацетамола по 500 мг, принимаемые до четырех раз в течение 24 часов.Хотя может возникнуть соблазн продолжать использовать обезболивающее, когда вы боретесь с постоянной болью, врач предупредил, что «это очень опасно».Если вы проглотите слишком много популярного обезболивающего, у вас может развиться печеночная недостаточность, которая может привести к другому побочному эффекту, который проявляется в туалете.Врач объяснил, что передозировка парацетамола может спровоцировать желтуху, которая проявляется в пожелтении кожи и глаз.Желтуха также может сопровождаться стулом глинистого цвета, который выглядит светлым, серовато-белым, напоминающим глину или замазку.Еще одна проблема, связанная с парацетамолом, которую можно обнаружить — это мелена.Если вы заметили изменения в работе кишечника при приеме популярного обезболивающего, вам следует прекратить его прием, посоветовал доктор Ли.К счастью, большинство людей смогут без проблем принимать парацетамол, поскольку обезболивающее считается «полезным и безопасным» лекарством.Но, как и любое лекарство, его следует принимать с умом, и если возникают побочные эффекты или меняется история болезни, его использование следует пересмотреть.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофе осенью.

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