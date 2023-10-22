Врач назвала 9 лучших согревающих продуктов, которые снижают уровень сахара в крови

«Хотя не существует конкретных продуктов, которые могли бы мгновенно снизить уровень сахара в крови, есть определенные продукты, которые могут помочь стабилизировать и контролировать уровень сахара в крови с течением времени. Эти продукты, как правило, богаты клетчаткой, имеют низкий гликемический индекс и могут способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови при включении в сбалансированную диету», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

1. Корица

«Вы можете добавлять его в различные блюда и напитки, например, в овсянку, йогурт или чай», — добавила она.

2. Куркума

3. Имбирь

4. Некрахмалистые овощи

«Клетчатка помогает замедлить всасывание сахара, предотвращая скачки уровня глюкозы в крови».

5. Бобовые

6. Орехи и семена

7. Цельнозерновые продукты

«У них более низкий гликемический индекс по сравнению с рафинированными зернами, что приводит к более постепенному повышению уровня сахара в крови после употребления».

8. Нежирные белки

«Продукты, богатые белком, существенно не влияют на уровень сахара в крови, но могут помочь с чувством насыщения, предотвращая переедание продуктов с высоким содержанием углеводов», — добавила врач.

9. Зеленый чай

«Зеленый чай содержит такие соединения, как катехины, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта».

Когда ваш организм получает слишком много глюкозы с пищей, это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови.Прилив сахара приводит к тому, что митохондрии в ваших клетках испытывают стресс и отключаются, препятствуя их способности адекватно вырабатывать энергию.Поэтому вам нужно следить за тем, чтобы уровень сахара в крови оставался под контролем. К счастью, врач поделилась тем, как поддерживать стабилизированный уровень сахара в крови.Корица, являющаяся основным продуктом холодного сезона, предлагает больше, чем приятный вкус. Доктор объяснила, что популярная специя содержит соединения, которые могут повысить чувствительность к инсулину, позволяя клеткам более эффективно усваивать глюкозу. Это может помочь снизить уровень сахара в крови.Как и корица, золотая специя может улучшить чувствительность к инсулину, снижая резистентность к инсулину и способствуя лучшему контролю уровня сахара в крови.От латте с куркумой до согревающего карри — существует много разных способов включить куркуму в свой рацион.Еще один популярный согревающий ингредиент, имбирь, можно использовать в кулинарии, чае, смузи и снижать уровень глюкозы в крови натощак.Овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и цветная капуста, идеально подходят для карри, супов и жареного мяса. Они богаты клетчаткой, которая может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.Подобно овощам, такие продукты, как чечевица, нут и черная фасоль, богаты клетчаткой, которая может замедлить всасывание сахара и помочь регулировать уровень сахара в крови.Вы можете сочетать небольшие продукты с острыми соусами или сливочным карри, чтобы согреть зиму.От дымящихся чашек жареных орехов до семян, посыпанных супами, миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна являются хорошими источниками полезных жиров и клетчатки, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови.Являетесь ли вы поклонником каши на завтрак или хотите заменить белый рис, повышающий уровень сахара в крови, другим гарниром, цельнозерновые продукты являются отличным источником сложных углеводов и клетчатки.От киноа до овса, от коричневого риса до проса — есть из чего выбрать.Такие продукты, как тофу, темпе и нежирные источники белка, такие как курица, индейка, рыба, не только имеют прекрасный вкус в жареном или жареном виде, но также помогают регулировать уровень сахара в крови.Согревающие напитки необходимы в холодные дни, но выбор зеленого чая может быть особенно полезным.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофеин осенью.

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