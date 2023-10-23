Похудение осенью: диетолог объясняет как работает суповая диета
Время супа наконец-то начинается снова. Осень дарит на столе яркие, приятные блюда, которые также отлично подходят для здорового, но сытного рациона. Читайте здесь, как легко похудеть с помощью супов.
Как мы все знаем, осень – время супа. Ведь супы приятно согревают изнутри, содержат много полезных овощей и при небольшом количестве калорий обеспечивают длительное чувство сытости.
Многие люди, желающие похудеть, также полагаются на жидкую пищу в прохладное время года, чтобы сбросить килограммы, накопленные летом . Одноименная суповая диета даже обещает успех в питании всего за одну неделю. Звучит заманчиво – но работает ли это?
Вот что стоит за суповой диетой
Заранее предупреждаем: если вам трудно отказаться от почти всей твердой пищи в течение недели, суповая диета, вероятно, не лучшая концепция похудания.
"Супы подают на завтрак, обед, ужин и в качестве полдника. Кроме того, каждый день в небольших количествах разрешены только фрукты, такие как яблоки, киви, апельсины, ягоды и груши, а также чашка нежирного йогурта. Если вам нужно больше энергии, вы можете один раз в течение диетической недели съесть тарелку риса и порцию рыбы или курицы", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.
Звучит не слишком разнообразно? Но это так: супы разрешены практически во всех вариациях и нет предела для творчества.
"Основу всегда составляют овощи, особенно рекомендуются капуста, брокколи, шпинат или чечевица. Они обеспечивают все важные питательные вещества, включая витамины, минералы и белки".
Но богатые углеводами овощи, такие как тыква, картофель и морковь, также можно добавлять в супы-пюре.
Будьте осторожны с этими ловушками калорий
Лучше избегать добавок с высоким содержанием жиров, таких как сливки и крем-фреш, поскольку они быстро превращают легкую диетическую еду в ловушку калорий.
Альтернатива: полезные жиры в виде оливкового масла холодного отжима, арганового масла, масла авокадо или черного тмина. Высококачественные растительные масла, употребляемые в умеренных количествах, способствуют стройности фигуры и поддержанию длительного чувства сытости.
"Вы можете заменить жареные гренки тыквенными семечками, а в супы добавить ложку йогурта вместо сливок".
Что касается приправ: чем меньше соли, тем лучше. Слишком большое количество минерала способствует задержке воды.
"Однако вы можете смело использовать перец чили, имбирь, тмин, куркуму и т. д. Эти специи не только улучшают вкус супа, но и стимулируют сжигание жира".
Безалкогольные и другие подслащенные напитки также являются табу. Разрешены чай и черный кофе, а также большое количество негазированной воды.
Вот как можно похудеть на суповой диете
Концепция похудания пока кажется простой, но может ли суповая диета также обеспечить устойчивую потерю веса? Более того, их эффект научно доказан.
В то время как вода просто проходит через пищеварительный тракт, вода, смешанная с овощами – то есть суп – остается в желудке очень долго и тем самым обеспечивает длительное чувство сытости.
"И чем дольше пища остается в желудке, тем меньше выделяется грелина. Это вещество-мессенджер посылает сигналы голода, когда желудок пуст".
Чтобы предотвратить возникновение тяги к еде, идеально подходят супы. Кроме того, они особенно низкокалорийны. Физические упражнения во время диеты могут ускорить потерю веса и помочь нарастить мышечную массу.
Несмотря на доказанный эффект суповой диеты, после недели вам следует постепенно снова привыкать к твердой пище, чтобы предотвратить эффект йо-йо.
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