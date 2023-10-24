Полезно для иммунной системы: эти 7 продуктов укрепляют ваш кишечник

Так вы сможете продлить срок хранения еды

Насколько полезны ферментированные продукты для кишечника?

Чайный гриб

"Чайный гриб содержит бесчисленное множество микроорганизмов, которые очень полезны. Благодаря ферментам и молочной кислоте он также оказывает поддерживающее действие на кишечную флору, а благодаря дрожжам чайный гриб является отличным источником витамина B12. Он также содержит много витаминов и минералов, таких как железо и фолиевую кислоту", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Йогурт

"Лучше всего брать в супермаркете йогурт, в котором нет добавок и сахара. Натуральный йогурт – лучший выбор", - советует Андреева.

Темпе

Квашеная капуста

"Остальное сделают молочнокислые бактерии, хотя процесс ферментации может занять несколько недель. Трава содержит много витамина С, железа, фолиевой кислоты и клетчатки".

Кефир

"В результате получается напиток со слегка кисловатым вкусом, который не только укрепляет кишечную флору, но и полезен для кожи изнутри", - объясняет врач-терапевт.

Мисо

Кимчи

"Конечный продукт представляет собой пищу, которая помимо пробиотических бактерий также содержит минералы, витамины и клетчатку".

Ферментация использовалась на протяжении веков, чтобы продлить срок хранения продуктов питания. Человеческое тело получает много преимуществ от этого конкретного метода. Ферментированные продукты обеспечивают здоровую кишечную флору и укрепляют иммунную систему.Ферментация – это естественный процесс брожения, который осуществляется с помощью бактерий, плесени или дрожжей. Они либо уже есть в пище, либо их нужно добавлять вручную.Молочнокислые бактерии обитают на некоторых овощах. Если вы нарезаете рассматриваемый продукт, солите его, а затем герметично упаковываете, бактерии расщепляют молекулы сахара в овоще и превращают их в молочную кислоту.Значение pH падает, и создается кислая среда, в которой не может образоваться плесень. Процесс ферментации также предварительно переваривает овощи, благодаря чему они сохраняются дольше и легче перевариваются.Полезная вещь в этих специально маринованных продуктах — это молочнокислые бактерии. Они не только поддерживают работу кишечника, но также поддерживают пищеварение и укрепляют весь пищеварительный тракт.Это важно для того, чтобы обмен веществ проходил гладко и все важные для организма питательные вещества могли усваиваться. Если вы хотите принести пользу своему организму и кишечнику, вам следует присмотреться к этим семи продуктам. Их можно купить в готовом виде или легко сделать самостоятельно.Эта еда представляет собой ферментированный чай, который обладает сильным действием. Основу составляют зеленый или черный чай и сахар, смешанный с так называемым чайным грибом.Йогурт также является ферментированной пищей. Его изготавливают из сгущенного молока, смешанного с молочнокислыми бактериями. Это гарантирует, что йогурт станет пробиотиком.Темпе – это продукт-заменитель мяса, изготовленный из ферментированных соевых бобов. Их прессуют в рулоны или блоки.Грибы, которые используются для ферментации бобов, делают их особенно легко перевариваемыми. Это означает, что у вас есть источник растительного белка, который также обеспечивает организм важными питательными веществами, такими как магний, железо, калий и фосфор.Эта супер-трава не только содержит мало калорий, но и поддерживает работу кишечника.Если вы хотите приготовить квашеную капусту из белокочанной капусты, все, что вам нужно сделать, это нарезать ее небольшими кусочками, посолить и герметично упаковать.Кисломолочный напиток содержит углекислый газ, который образуется в процессе брожения. Здесь коровье молоко смешивают с грибными культурами кефирного гриба.Поскольку напиток содержит много белка, он очень сытный и по питательной ценности аналогичен молоку.Мисо — острая паста с очень высоким содержанием белка. Он отличается большим количеством микроорганизмов и питательных веществ, таких как кальций, калий и железо.Подобно темпе, он изготавливается из соевых бобов, которые перерабатываются в пасту.Кимчи также можно назвать корейской квашеной капустой. Его готовят из китайской капусты, ферментированной вместе с чесноком, имбирем и другими овощами.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках больной печени.

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