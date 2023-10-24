Полезно для иммунной системы: эти 7 продуктов укрепляют ваш кишечник
Здоровый кишечник оказывает положительное влияние на организм. Определенные продукты помогают поддерживать здоровье кишечника. Прочтите здесь, какие семь продуктов особенно полезны для кишечника.
Ферментация использовалась на протяжении веков, чтобы продлить срок хранения продуктов питания. Человеческое тело получает много преимуществ от этого конкретного метода. Ферментированные продукты обеспечивают здоровую кишечную флору и укрепляют иммунную систему.
Так вы сможете продлить срок хранения еды
Ферментация – это естественный процесс брожения, который осуществляется с помощью бактерий, плесени или дрожжей. Они либо уже есть в пище, либо их нужно добавлять вручную.
Молочнокислые бактерии обитают на некоторых овощах. Если вы нарезаете рассматриваемый продукт, солите его, а затем герметично упаковываете, бактерии расщепляют молекулы сахара в овоще и превращают их в молочную кислоту.
Значение pH падает, и создается кислая среда, в которой не может образоваться плесень. Процесс ферментации также предварительно переваривает овощи, благодаря чему они сохраняются дольше и легче перевариваются.
Насколько полезны ферментированные продукты для кишечника?
Полезная вещь в этих специально маринованных продуктах — это молочнокислые бактерии. Они не только поддерживают работу кишечника, но также поддерживают пищеварение и укрепляют весь пищеварительный тракт.
Это важно для того, чтобы обмен веществ проходил гладко и все важные для организма питательные вещества могли усваиваться. Если вы хотите принести пользу своему организму и кишечнику, вам следует присмотреться к этим семи продуктам. Их можно купить в готовом виде или легко сделать самостоятельно.
Чайный гриб
Эта еда представляет собой ферментированный чай, который обладает сильным действием. Основу составляют зеленый или черный чай и сахар, смешанный с так называемым чайным грибом.
"Чайный гриб содержит бесчисленное множество микроорганизмов, которые очень полезны. Благодаря ферментам и молочной кислоте он также оказывает поддерживающее действие на кишечную флору, а благодаря дрожжам чайный гриб является отличным источником витамина B12. Он также содержит много витаминов и минералов, таких как железо и фолиевую кислоту", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Йогурт
Йогурт также является ферментированной пищей. Его изготавливают из сгущенного молока, смешанного с молочнокислыми бактериями. Это гарантирует, что йогурт станет пробиотиком.
"Лучше всего брать в супермаркете йогурт, в котором нет добавок и сахара. Натуральный йогурт – лучший выбор", - советует Андреева.
Темпе
Темпе – это продукт-заменитель мяса, изготовленный из ферментированных соевых бобов. Их прессуют в рулоны или блоки.
Грибы, которые используются для ферментации бобов, делают их особенно легко перевариваемыми. Это означает, что у вас есть источник растительного белка, который также обеспечивает организм важными питательными веществами, такими как магний, железо, калий и фосфор.
Квашеная капуста
Эта супер-трава не только содержит мало калорий, но и поддерживает работу кишечника.
Если вы хотите приготовить квашеную капусту из белокочанной капусты, все, что вам нужно сделать, это нарезать ее небольшими кусочками, посолить и герметично упаковать.
"Остальное сделают молочнокислые бактерии, хотя процесс ферментации может занять несколько недель. Трава содержит много витамина С, железа, фолиевой кислоты и клетчатки".
Кефир
Кисломолочный напиток содержит углекислый газ, который образуется в процессе брожения. Здесь коровье молоко смешивают с грибными культурами кефирного гриба.
"В результате получается напиток со слегка кисловатым вкусом, который не только укрепляет кишечную флору, но и полезен для кожи изнутри", - объясняет врач-терапевт.
Поскольку напиток содержит много белка, он очень сытный и по питательной ценности аналогичен молоку.
Мисо
Мисо — острая паста с очень высоким содержанием белка. Он отличается большим количеством микроорганизмов и питательных веществ, таких как кальций, калий и железо.
Подобно темпе, он изготавливается из соевых бобов, которые перерабатываются в пасту.
Кимчи
Кимчи также можно назвать корейской квашеной капустой. Его готовят из китайской капусты, ферментированной вместе с чесноком, имбирем и другими овощами.
"Конечный продукт представляет собой пищу, которая помимо пробиотических бактерий также содержит минералы, витамины и клетчатку".
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