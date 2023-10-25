Полезно для похудения: 4 продукта избавляют от тяги к углеводам

Больше никаких макарон из белой муки

Вкусная альтернатива: киноа

"Киноа содержит значительно больше белка, полезных жиров и витамина B, чем белый рис", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Здоровый перекус: морковь и перец вместо фруктов

"Вечером лучше съесть морковь или перец. Эти продукты также содержат сахар, но в меньшем количестве, чем фрукты: в красном перце содержится около 10 граммов сахара, а в яблоке — около 20 граммов".

Низкоуглеводные мюсли: семена конопли вместо гранолы

"Мелкие семена можно использовать по-разному: утром их можно смешать с овсяными хлопьями и посыпать ими мюсли, йогурт или творог, что делает их лучшей альтернативой готовым мюсли или мюсли. Семена также хороши для салатов, супов, запеканок или соусов".

Устраняет тягу: секретное оружие сладкого картофеля

"Сладкий картофель хорош не только в качестве гарнира или супа, когда речь идет о похудении: его можно даже запекать, и поэтому в будущем избегайте использования белой пшеничной муки. Например, из сладкого картофеля можно приготовить вкусные блинчики".

Похудеть было бы так легко, если бы вам не хотелось постоянно есть углеводы. Если вы хотите наконец положить этому конец, вам следует заменить ваши любимые поставщики углеводов этими вкусными альтернативами.Без пасты из любимого итальянского ресторана большинство людей могут обойтись только с тяжелым сердцем. Есть вкусные альтернативы: помимо популярных в еде зудлов (спагетти из овощей), макароны из нутовой или чечевичной муки также лучше подходят для диеты, чем классические макароны из белой муки, поскольку содержат значительно больше белка.Рис преобразуется в организме в сахар, поэтому его употребление может привести к тяге к еде и тяге к углеводам. Именно поэтому специалисты по питанию рекомендуют заменить ее киноа.Разнообразие рецептов киноа не оставляет желать лучшего. Он обеспечивает разнообразие - в салатах, запеканках и даже в суши. Наслаждаться киноа можно не только соленым, но и сладким. Например, утром она вкусна, если ее сварить с миндальным молоком, и она даже содержит больше белка, чем старая добрая овсянка.Ни для кого не новость, что фрукты полезны. Глупость в том, что содержащаяся в нем фруктоза также приводит к ожирению. Диетологи уже давно спорят о вопросе правильной дозировки фруктов при похудении. Но они уверены, что фрукты лучше всего употреблять утром.Распространенной причиной тяги к углеводам является дефицит магния. Многие люди, когда слышат это слово, впервые думают о пищевых добавках, но они помогают только в краткосрочной перспективе. Вместо того, чтобы постоянно глотать таблетки, эксперты по питанию рекомендуют удовлетворять ваши потребности в долгосрочной перспективе с помощью здорового питания.Семена конопли содержат особенно большое количество магния.Сладкий картофель надолго сохраняет чувство сытости и богат клетчаткой, которая снижает тягу к углеводам. Из-за этих замечательных свойств его также называют «королем медленных углеводов».Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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