Врач-психиатр рассказал как определить, что у вас сезонное аффективное расстройство - важно осенью

«Сезонное аффективное расстройство (САР) характеризуется ощущениями, похожими на депрессию по мере смены времени года», — говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

«Трудно сказать точно, каждый случай индивидуален».

Постоянное плохое настроение

Потеря удовольствия

Потеря интереса к повседневной деятельности

Чувство раздражительности

Чувство отчаяния, вины, никчемности

Недостаток энергии

Трудно вставать по утрам

Чувство сонливости в течение дня

Сон дольше обычного

Увеличение веса

Тяга к углеводам

Трудности с фокусировкой

Снижение полового влечения.

«Одной из причин САР является увеличение выработки мелатонина. Ваш циркадный ритм (также известный как ваши биологические часы) вырабатывает мелатонин в темное время суток, вызывая ощущение сонливости».

Как лучше всего предотвратить САР

«Специальная лампа, называемая световым коробом, используется для имитации воздействия солнечного света».

«Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), могут помочь повысить уровень гормона серотонина в мозге, что может помочь поднять ваше настроение», — добавил врач.

«Если вы каждый год замечаете, что чувствуете себя плохо, но не знаете почему, вам следует пойти и поговорить со своим врачом», - добавил он.

Врач-психиатр поделился признаками, на которые следует обратить внимание, которые означают, что вы можете страдать от этого заболевания.Чаще всегоУтро и вечер будут погружены во тьму вплоть до 21 декабря, самого короткого дня в году. Что касается того, сколько времени нужно человеку, чтобы испытать САР.Врач объяснил причину САР и симптомы, которые это состояние может вызвать.Каштанов посоветовал настроить свои биологические часы, подвергая себя как можно большему воздействию естественного солнечного света, чтобы уменьшить количество вырабатываемого мелатонина.Если у вас нет возможности находиться на улице в светлое время суток, психиатр рекомендует светотерапию.Дополнительные меры, когда вы начинаете испытывать САР, — этоВрач Каштанов высоко оценил преимущества обращения за консультацией или прохождения когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).Если вы боретесь с симптомами САР и изо всех сил пытаетесь справиться с ними, Каштанов посоветовал обратиться за советом к врачу.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые помогут избавиться от болей в суставах этой осенью.

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