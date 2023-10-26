Сохраняйте крепкие и здоровые кости пожилом возрасте с помощью этих 4 советов

"Помимо возрастных изменений гормонального фона, потеря плотности костной ткани вызвана и другими факторами, такими как курение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физической активности, неправильное питание и дефицит питательных веществ", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Придерживайтесь питательной, хорошо сбалансированной диеты

"Вы можете легко сохранить здоровые кости, употребляя много фруктов и овощей, полноценного нежирного белка".

Регулярно делайте физические упражнения

"Поскольку кость также является живой тканью, она способна реагировать на внешние силы и адаптироваться к внешнему давлению. Таким образом, когда вы регулярно тренируетесь, ваши кости реагируют на это, создавая больше костей, чтобы они могли лучше поддерживать ваше тело во время физической активности. В результате они становятся плотнее и сильнее".

Выспаться

"Рекомендуемое количество сна для взрослых составляет семь-восемь часов каждую ночь. Обратите внимание, что слишком много или слишком мало сна может нанести вред здоровью костей".

Поддерживайте здоровый вес

"Чтобы сохранить крепкие и здоровые кости и суставы, стремитесь поддерживать здоровый вес".

Независимо от вашего возраста, важно поддерживать крепкие и здоровые кости, чтобы сохранить подвижность и снизить риск переломов. С возрастом ваши кости естественным образом становятся слабее в результате потери тестостерона, если вы мужчина, или потери эстрогена, если вы женщина. Снижение этих гормонов приводит к потере плотности костей, что увеличивает риск переломов.Это говорит о том, что потерю костной массы, особенно среди пожилых людей, можно предотвратить, адаптировав изменения здорового образа жизни.Укрепление здоровья костей — одно из многих преимуществ регулярных физических упражнений. Упражнения оказывают на кости такое же воздействие, как и на мышцы, то есть делают их сильнее.Еще одним преимуществом упражнений является то, что они улучшают баланс и координацию, а также укрепляют мышцы, а это именно то, что нужно пожилым людям.Многие важные процессы в организме происходят во время сна. Например, во время сна происходит ремоделирование кости — процесс, при котором старая костная ткань заменяется вновь образованной. Вот почему так важно высыпаться каждую ночь. Недосыпание или нарушения сна могут нарушить этот важный процесс, что в конечном итоге может привести к ослаблению костей и повышенному риску переломов.Избыточный вес или ожирение могут привести к дополнительной нагрузке на кости и суставы, что может вызвать боль и спровоцировать воспаление. Исследования также показали, что ожирение может увеличить риск остеоартрита коленей и рук. Хотя остеоартрит является заболеванием суставов, в тяжелых случаях было обнаружено, что он ускоряет потерю костной массы и приводит к остеопорозу.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от болей в суставах.

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