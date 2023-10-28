Как «вылечить» постоянное вздутие живота: 5 простых советов от доктора
От серьезных проблем со здоровьем до неправильного питания — вздутие живота может быть вызвано множеством факторов. Из-за того, что живот выпирает и болит, ощущение дискомфорта может иногда возникать даже после того, как вы съели минимальное количество еды.
Врач поделилась пятью простыми советами, которые помогут справиться со стойким вздутием живота .
1. Сократите употребление газировки
Хотя ледяной стакан газировки прекрасно сочетается практически с чем угодно, он может нанести вред здоровью кишечника.
Ваш кишечник является домом для триллионов бактерий, которые формируют ваш уникальный микробиом, влияющий на вашу кожу, пищеварительную систему и даже здоровье мозга.
"Наличие большого количества вредных кишечных бактерий может вызвать проблемы со здоровьем. Чрезмерное количество сахара может на самом деле способствовать питанию нездоровых кишечных бактерий и вызвать у вас нездоровый микробиом. Таким образом, употребление большого количества сладких напитков, таких как газированные напитки, может увеличить количество нездоровых кишечных бактерий, а затем может усугубить вздутие живота", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Хотя лучшим вариантом был бы полный отказ от сладких напитков, врач объяснил, что сокращение потребления с двух банок до одной в день также может иметь значение.
2. Ешьте больше ферментированных продуктов
От чайного гриба до квашеной капусты, от мисо до йогурта — ферментированные продукты наполнены полезными кишечными бактериями, которые могут помочь справиться со вздутием живота и улучшить здоровье вашего микробиома. Врач рекомендовала для начала есть ферментированные продукты хотя бы несколько раз в неделю.
3. Принимайте пробиотики
Если вы не любитель ферментированных продуктов или не переносите кислый вкус, другой вариант — ежедневно принимать пробиотик.
«Технически это не должно заменять употребление хороших ферментированных продуктов, но ежедневный пробиотик, содержащий по меньшей мере три-пять миллиардов колониеобразующих единиц, может быть полезен для вашего кишечника, кишечного микробиома и проблем со вздутием живота», - говорит Алисова.
Доктор сказал, что многие из его пациентов увидели отличные результаты после внесения всего лишь этого простого изменения.
4. Пейте мятный чай
Этот согревающий напиток может помочь при газообразовании и вздутии живота, увеличивая движение пищи через пищеварительный тракт.
«По сути, это расслабляет мышцы пищеварительного тракта, и это позволяет газам более свободно перемещаться по пищеварительному тракту. Если у вас проблемы со вздутием живота, я бы рекомендовала выпивать одну-две чашки каждый день».
5. Избегайте молочных продуктов и глютена
Врач объяснила, что существует высокий процент людей с непереносимостью лактозы, и поэтому им следует избегать молочных продуктов, чтобы свести к минимуму риск вздутия живота. Около семи процентов населения также страдает непереносимостью глютена.
Это процент людей, у которых, когда они едят глютен, развиваются такие симптомы, как проблемы с желудком и пищеварением. У них может возникнуть странный зуд, сыпь и даже мышечные боли и боли в суставах.
«Поэтому, если у вас проблема со вздутием живота, я бы посоветовала просто попробовать отказаться от молочных продуктов и глютена на несколько недель и посмотреть, как ваше вздутие живота может улучшиться».
Однако, нет убедительных доказательств того, что безглютеновая диета принесет пользу тем, у кого нет непереносимости глютена или целиакии.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для суставов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий