Как «вылечить» постоянное вздутие живота: 5 простых советов от доктора

1. Сократите употребление газировки

"Наличие большого количества вредных кишечных бактерий может вызвать проблемы со здоровьем. Чрезмерное количество сахара может на самом деле способствовать питанию нездоровых кишечных бактерий и вызвать у вас нездоровый микробиом. Таким образом, употребление большого количества сладких напитков, таких как газированные напитки, может увеличить количество нездоровых кишечных бактерий, а затем может усугубить вздутие живота", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

2. Ешьте больше ферментированных продуктов

3. Принимайте пробиотики

«Технически это не должно заменять употребление хороших ферментированных продуктов, но ежедневный пробиотик, содержащий по меньшей мере три-пять миллиардов колониеобразующих единиц, может быть полезен для вашего кишечника, кишечного микробиома и проблем со вздутием живота», - говорит Алисова.

4. Пейте мятный чай

«По сути, это расслабляет мышцы пищеварительного тракта, и это позволяет газам более свободно перемещаться по пищеварительному тракту. Если у вас проблемы со вздутием живота, я бы рекомендовала выпивать одну-две чашки каждый день».

5. Избегайте молочных продуктов и глютена

«Поэтому, если у вас проблема со вздутием живота, я бы посоветовала просто попробовать отказаться от молочных продуктов и глютена на несколько недель и посмотреть, как ваше вздутие живота может улучшиться».

Врач поделилась пятью простыми советами, которые помогут справиться со стойким вздутием живота .Хотя ледяной стакан газировки прекрасно сочетается практически с чем угодно, он может нанести вред здоровью кишечника.Ваш кишечник является домом для триллионов бактерий, которые формируют ваш уникальный микробиом, влияющий на вашу кожу, пищеварительную систему и даже здоровье мозга.Хотя лучшим вариантом был бы полный отказ от сладких напитков, врач объяснил, что сокращение потребления с двух банок до одной в день также может иметь значение.От чайного гриба до квашеной капусты, от мисо до йогурта — ферментированные продукты наполнены полезными кишечными бактериями, которые могут помочь справиться со вздутием живота и улучшить здоровье вашего микробиома. Врач рекомендовала для начала есть ферментированные продукты хотя бы несколько раз в неделю.Если вы не любитель ферментированных продуктов или не переносите кислый вкус, другой вариант — ежедневно принимать пробиотик.Доктор сказал, что многие из его пациентов увидели отличные результаты после внесения всего лишь этого простого изменения.Этот согревающий напиток может помочь при газообразовании и вздутии живота, увеличивая движение пищи через пищеварительный тракт.Врач объяснила, что существует высокий процент людей с непереносимостью лактозы, и поэтому им следует избегать молочных продуктов, чтобы свести к минимуму риск вздутия живота. Около семи процентов населения также страдает непереносимостью глютена.Это процент людей, у которых, когда они едят глютен, развиваются такие симптомы, как проблемы с желудком и пищеварением. У них может возникнуть странный зуд, сыпь и даже мышечные боли и боли в суставах.Однако, нет убедительных доказательств того, что безглютеновая диета принесет пользу тем, у кого нет непереносимости глютена или целиакии.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для суставов.

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