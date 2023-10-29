Врач назвал 10 продуктов, которые помогут вам жить дольше, включая вино и шоколад

1. Фрукты и овощи

«Старайтесь есть как минимум пять порций фруктов и овощей в день — размер порции обычно составляет одну чашку сырой листовой зелени, 1/2 чашки других овощей или фруктов или небольшой цельный фрукт, например яблоко или банан», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





2. Орехи и семена

«Употребляйте небольшую горсть орехов или семян в качестве перекуса или добавляйте их в пищу. Помните о размере порций, поскольку они калорийны».

3. Цельнозерновые продукты

«Сделайте цельнозерновые продукты основным источником углеводов в своем рационе. Старайтесь съедать от трех до шести порций в день, в зависимости от ваших энергетических потребностей».

4. Оливковое масло

«Будьте внимательны к размерам порций, поскольку они очень калорийны», - советует Строков.

5. Бобовые

«Включайте бобовые в свой рацион два-три раза в неделю. Типичная порция составляет от 1/2 до одной чашки приготовленных бобовых».

6. Куркума

7. Йогурт и ферментированные продукты

8. Чеснок

"Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, чеснок ранее был связан с улучшением здоровья сердца и может даже обладать потенциальными свойствами борьбы с раком", - говорит врач.

9. Красное вино

10. Темный шоколад

«Иногда можно съесть небольшой кусочек (около 20 граммов)».

Долголетие может показаться достижением, завоеванным с трудом, но жить долго и хорошо не является чем-то недостижимым. Здоровый образ жизни – одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от ранней смерти.От регулярных физических упражнений до отказа от курения объяснила, что различные изменения образа жизни могут увеличить продолжительность вашей жизни.Однако в целом здоровое питание является краеугольным камнем хорошего здоровья. Поэтому врач рекомендовал добавить в ежедневный рацион эти сильнодействующие продукты.Фрукты и овощи, наполненные витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, могут помочь снизить риск возникновения целого ряда заболеваний, угрожающих долголетию, от болезней сердца до рака.Ягоды, листовая зелень и яркие овощи «особенно полезны».Орехи и семена богаты полезными жирами, белками и клетчаткой, что делает их отличным средством снижения риска сердечных заболеваний, содействия контролю веса и обеспечения необходимыми питательными веществами.От цельной пшеницы до киноа, от коричневого риса до проса — цельные зерна богаты клетчаткой и сложными углеводами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают риск развития диабета и сердечных заболеваний.Оливковое масло первого холодного отжима, являющееся основным продуктом средиземноморской диеты, снижает риск сердечных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни благодаря содержанию в нем мононенасыщенных жиров и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца.Доктор рекомендовал использовать оливковое масло в кулинарии и в качестве заправки для салатов.Богатые клетчаткой, витаминами и минералами фасоль, чечевица и нут могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и обеспечить устойчивую энергию.Активное соединение, скрытое в куркуме, известное как куркумин, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь снизить риск хронических заболеваний и поддержать здоровье мозга.Доктор рекомендовал включать куркуму в вашу кулинарию и сочетать ее с черным перцем, чтобы активировать ее свойства.Эти продукты, наполненные пробиотиками, способствуют здоровому микробиому кишечника, что связано с лучшим пищеварением и иммунной функцией.Поэтому врач посоветовал включить в ежедневный рацион порцию йогурта или кисломолочных продуктов (например, кефира, кимчи, квашеной капусты).Доктор поделился, что один стакан красного вина может принести пользу здоровью сердца благодаря наличию антиоксиданта под названием ресвератрол. Однако он напомнил, что употреблять напиток следует в меру.Как и красное вино, темный шоколад богат антиоксидантами, которые могут принести пользу вашему сердцу.Ранее МедикФорум писал о вреде гречки для сосудов.

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