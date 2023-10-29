Врач рекомендует 4 добавки, которые полезны для организма зимой

"Поразительно, но около 50 процентов энергии поступает из обработанных и сверхпереработанных продуктов питания и напитков", говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сыры

Бекон

Соленые орехи.

Хлопья

Колбасные изделия

Печенье.

«Йод — это важный минерал, который ваш организм не может вырабатывать сам, поэтому мы должны зависеть от еды или добавок, чтобы получить то, что нам нужно», — сказала терапевт Андреева. «Йод играет важную роль в выработке гормонов щитовидной железы, которые важны для жизненно важных процессов организма, таких как обмен веществ».

"Это имеет долгосрочные последствия для вашего здоровья не только тогда, когда у вас дефицит, но и когда у вас хроническая недостаточность низкой степени".

"Пролин, еще один компонент коллагена, может помочь восстановить артерии и очистить их от жировых отложений".

Доктор говорит, что дефицит питательных веществ является обычным явлением из-за культуры фаст-фуда и нездорового питания.Дефицит питательных веществ может привести к тому, что человек будет чувствовать себя истощенным и более склонным к болезням.Одна из обязательных добавок, которую рекомендует врач, — это витамин D3. Витамин D жизненно важен для здоровья костей и иммунитета. Прием этой добавки «необходим зимой», поскольку в это время люди вряд ли получат достаточное количество витамина от солнечного света.Еще одна рекомендуемая добавка — йод.Низкий уровень гормонов щитовидной железы может привести к снижению энергии, запорам и увеличению веса.Доктор также рекомендуетдля улучшения восстановления суставов и поддержания настроения.Подобно калию, натрию и кальцию, магний является электролитом, важным для мышечной функции, здоровья сердечно-сосудистой системы и, поскольку он хранится в костях, для прочности скелета.Магний необходим для очень многих функций — более 300.Коллаген приносит много пользы для здоровья, помимо простого улучшения внешнего вида. Коллаген выполняет следующие функции:Морщины, дряблая кожа, растяжки и целлюлит могут быть результатом снижения уровня коллагена. Когда вы будете есть больше этого продукта, ваша кожа станет более упругой и гладкой.Коллаген действует так же, как масло в автомобильном двигателе: он помогает связкам, сухожилиям и суставам плавно скользить. Меньшее количество коллагена может означать опухшие, жесткие и болезненные суставы.Также было доказано, что он снижает кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о пользе гречки для сосудов.

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