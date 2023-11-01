Перестает ли сердце биться, когда мы чихаем? 5 мифов о сердце проверяет врач кардиолог

1. Упражнения увеличивают сердце

"Сердце функционально адаптируется, когда мы тренируемся чаще. С одной стороны, физическая активность снижает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и увеличивает ударный объем сердца, то есть количество крови, прокачиваемое организмом за один удар. Всего через две недели пульс стал на пять ударов ниже. Это означает, что во время выхода на пенсию и в условиях стресса расходуется меньше энергии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

2. Сердце может разорваться от горя

«Синдром разбитого сердца часто поначалу принимают за сердечный приступ, потому что он вызывает те же симптомы», - объясняет Варфоломеев.

3. Женские сердца бьются быстрее мужских

"Сердце у мужчин немного больше и весит около 300 граммов, а женское сердце весит около 250 граммов", - говорит врач.

4. Когда вы чихаете, ваше сердце ненадолго останавливается

"Когда вы чихаете, ваше сердцебиение иногда задерживается на одну-две секунды. Но оно не останавливается. Это обеспечивается синоатриальным узлом, который расположен в правом предсердии и является естественным водителем ритма сердца. Он посылает электрические импульсы всему сердцу, которое затем сокращается и перекачивает кровь по всему телу".

5. Женщины и мужчины имеют одинаковые симптомы сердечного приступа

"Женщины чаще жалуются на чувство давления или стеснения в груди, а также на одышку, потливость, боли в спине, тяжесть в руках, необъяснимую усталость и депрессию".

Сердце проходит через многое в нашей жизни. Если мы напуганы, оно нам по шею, если мы счастливы, оно подпрыгнет. В любви оно пульсирует быстрее, а в печали разрывается от боли. И, казалось бы, мимоходом, он бьется около 100 000 раз в день, чтобы снабдить наши тела кислородом и питательными веществами и сохранить нам жизнь. Но каким бы мощным оно ни было, оно также окутано легендами.Пора развеять некоторые душевные мифы.Сердце – полый мышечный орган. Имеет смысл предположить, что эта мышца также должна будет расти и становиться больше при регулярной физической активности.С другой стороны, сердце также структурно реагирует на физические упражнения. Это приводит к увеличению полостей сердца, вызывая рост сердца. Однако это происходит только в том случае,Да, по крайней мере, регулярные упражнения на выносливостьСлово «душераздирающее» не случайно: когда мы убиты горем или переживаем печальные события, иногда сердце болит так сильно, что кажется, будто оно разобьется пополам. На самом деле сердце не может разбиться. Однако сильный эмоциональный и физический стресс, например, когда умирает близкий человек или когда операция затруднена, может спровоцировать острое заболевание сердца. Это известно как синдром разбитого сердца.Пострадавшие страдают от одышки и чувства стеснения в груди. Также могут возникнуть тошнота, рвота и потливость. «УЗИ сердца выявляет явное нарушение движений сердечной мышцы. В отличие от сердечного приступа, у пострадавших не происходит сужения или закрытия коронарной артерии.Нет, сердце не может разорваться от горя. Однако при определенных обстоятельствах сильный стресс может спровоцировать временную дисфункцию.Когда дело касается сердечных дел, мужчины и женщины иногда отличаются. С биологической точки зрения это действительно так: согласно исследованию с участием 92 000 испытуемых, мужские сердца бьются от 50 до 80 раз в минуту, а женские — от 53 до 82 ударов. Почему это так?Да,Когда мы сильно чихаем, нам кажется, что наше сердце на мгновение останавливается. При глубоком дыхании перед чиханием давление в области грудной клетки меняется, и кровь медленнее течет к сердцу, что может привести к нарушению ритма работы этого органа.Физиологические изменения, сопровождающие чихание, не влияют на эти электрические сигналы.Нет,В умах многих людей преобладает представление о том, что сердечный приступ сигнализирует о сильной боли в груди у всех пострадавших. На самом деле признаки сердечного приступа у мужчин и женщин сильно различаются.Внезапная очень сильная боль в груди является наиболее частым симптомом сердечного приступа у мужчин. Обычно это длится дольше пяти минут и иногда распространяется на другие части тела, например, на руки или спину.У женщин же признаки довольно неспецифичны. Хотя пациенты с сердечным приступом также могут страдать от болей в груди, иногда они менее выражены, чем у мужчин.Эти симптомы означают, что некоторые пациентки-женщины не могут оценить опасность. Многие из женщин считают, что у них расстройство желудка. Кроме того, женщинам чаще отказывают в получении помощи, потому что они не хотят быть обузой.Нет,Ранее МедикФорум писал о причинах инфаркта.

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