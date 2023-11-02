Диетолог делится идеальным утренним распорядком для эффективного похудения

«Доказано, что завтрак не только помогает вам лучше выбирать пищу в течение дня, но также лучше поддерживает ваш метаболизм и баланс сахара в крови. И то, и другое может помочь в потере веса», - говорит врач-диетолог Лементина Юля.

«Всегда ешьте их с хорошими жирами или белками, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми и могли лучше контролировать уровень сахара в крови. Опасность заключается в том, что вы можете захотеть больше сахара или съесть больше в течение дня».

«Поэтому употребление белка каждый раз, когда вы едите, обеспечивает организму более устойчивый контроль уровня сахара в крови, большее чувство сытости и снижение тяги к сладкому. Это означает, что вы будете есть меньше в течение дня и терять вес».

«Утреннее употребление кофе натощак может вызвать всплеск кортизола, гормона стресса, и уровня сахара в крови (глюкозы), которые влияют на вашу энергию и обмен веществ в целом. Однако употребление черного кофе после завтрака помогает замедлить выработку глюкозы, а это означает, что он производит меньше жировых клеток», - объясняет Лементина.

Практикуйте осознанное питание

Есть причина, по которой многие люди говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день.У вас может возникнуть соблазн пропустить это блюдо, чтобы сократить количество калорий, но предостерегает от этого.Но перед завтраком обязательно выпивайте большой стакан воды, поскольку доказано, что со временем это способствует снижению веса.Если вы собираетесь на завтрак, богатый углеводами, врач-диетолог посоветовала худеющим не есть их самостоятельно — независимо от времени суток.Включение белка в свой завтрак — отличный способ похудеть.Когда вы едите белок, организму требуется больше времени, чтобы превратить его в глюкозу (крови), чем если бы это были простые углеводы — углеводы уже являются формой сахара.Даже если вы склонны к спешке по утрам, постарайтесь замедляться во время первого приема пищи.Жевание — это первый этап пищеварительного процесса, и неправильное жевание приводит к перегрузке пищеварительной системы. Мало того, вы, скорее всего, переедите, поскольку мозг не успеет зарегистрировать, что вы сыты.Многие люди полагаются на кофе в течение дня, чтобы поддерживать уровень энергии, но Никола рекомендовал воздержаться от употребления кофе до завтрака.Большинство людей едят быстро, пережевывая каждый кусочек всего несколько раз, что может привести к тому, что вы съедите больше еды, чем думаете. Замедлите темп и постарайтесь есть более осознанно. В небольшом исследовании люди, которые пережевывали каждый кусочек 40 раз, съедали почти на 12 процентов меньше калорий, чем те, кто жевал всего 15 раз.Когда вы дольше жуете, ваш организм вырабатывает меньше грелина, гормона, повышающего аппетит, и больше пептидных гормонов, которые, как считается, сдерживают голод. «Похоже, что жевание стимулирует кишечник вырабатывать пептидные гормоны, подавляющие аппетит».Ранее МедикФорум писал о вреде воды из под крана.

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