Употребление этих фруктов и овощей может помочь вам жить значительно дольше
Нутрициолог поделился простыми советами, как включить в свой рацион больше фруктов и овощей, чтобы получить от них мощный эффект для здоровья.
Здоровое питание связано с целым рядом преимуществ для здоровья: от более низкого риска сердечно-сосудистых заболеваний до меньшей вероятности развития деменции.
Бесчисленные исследования также подтверждают краеугольный камень здорового питания – фрукты и овощи.
"По данным Всемирной организации здравоохранения, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что более высокое потребление фруктов и овощей связано со снижением риска смертности", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.
Некоторые исследования показывают, что, чтобы получить пользу, вам следует есть даже больше, чем рекомендованные пять порций в день.
Однако почти половина опрошенных в людей в возрасте 65 лет и старше не думают, что знают, как выглядит стандартная порция фруктов или овощей для взрослого человека.
К счастью, диетолог поделился «простыми советами» о том, как включить в свой рацион больше этих вкусностей.
"Есть две причины, почему фрукты и овощи так важны для вашего здоровья. Первое сводится к содержанию питательных веществ, клетчатки и других фитохимических веществ, которые они содержат. И второе — это идея о том, что употребление большего количества фруктов и овощей может вытеснить из рациона другие продукты, например, с высоким содержанием насыщенных веществ и соли".
Насыщенные жиры и соль связаны с целым рядом проблем со здоровьем, от высокого уровня холестерина до деменции. Тем не менее, полезные продукты могут проложить путь к улучшению здоровья, поэтому вот как есть больше.
1. Начните день хорошо
Нутрициолог посоветовал съедать на завтрак порцию фруктов, чтобы начать день с правильной ноги. От замороженных ягод до нарезанных бананов — на выбор есть много разных вариантов.
2. Перекусывайте здоровой пищей
В отличие от чипсов и шоколада, такие фрукты, как бананы, яблоки и апельсины содержать много полезных питательных веществ и антиоксидантов.
«Сухофрукты, такие как готовые к употреблению абрикосы, изюм, изюм, также легко есть на ходу — всего 30 граммов сухофруктов — это порция».
Если сладкие закуски вам не по душе, можно положить ломтики огурца, моркови или перца.
Соедините их со здоровым соусом, и вы получите несколько простых закусок, если вы голодны перед ужином.
3. Не бойтесь добавлять цвета в готовку
"От картофеля фри до макаронных блюд — вы можете добавлять в свои блюда множество разных овощей".
Более того, нутрициолог отметил, что замороженные овощи тоже имеют значение.
4. Добавьте немного овощей в свой обеденный бутерброд
Котельницкий объяснил, что даже добавление нескольких кусочков помидоров или листьев салата в бутерброд на обед может помочь увеличить потребление.
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