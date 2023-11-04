Врач рассказала о 6 привычках, которые сохранят остроту мозга после 50 лет

"Ученые обнаружили, что память и когнитивные функции, такие как принятие решений, во время пандемии быстро ухудшались. Исследование привело к ряду вопросов о том, может ли мир столкнуться с бомбой замедленного действия, вызывающей деменцию", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Не переставайте учиться

«Часто существует убеждение, что, когда вы достигаете определенного возраста, уже «слишком поздно» изучать что-то новое. Но на самом деле это не так. На самом деле исследования показывают, что обучение на протяжении всей жизни, наряду с формальным образованием и грамотностью, является важным фактором нашего здоровья и безопасности по мере того, как мы становимся старше».

Оставайтесь активными

«Я бы не рекомендовала всем заниматься бегом, но большинство людей могут найти способ постепенно и мягко повышать уровень своей активности».

Высыпайтесь

«Вы должны просыпаться утром отдохнувшим, и если этого не происходит, возможно, вы не высыпаетесь или есть другая проблема (например, депрессия) мешает».

Будьте внимательны к своему питанию и употреблению алкоголя

«Обязательно пейте достаточно воды в течение дня. Но чрезмерное употребление алкоголя и курение могут нанести вред когнитивным функциям. Даже если вы не можете полностью отказаться от этого, любые сокращения будут полезны».

Важно расслабляться

«Стресс и депрессия иногда могут выглядеть как деменция, однако различие важно, поскольку лечение стресса и депрессии должно помочь решить проблему с памятью».

Оставайтесь на связи

«Факты показывают, что предотвращение социальной изоляции помогает предотвратить деменцию».

Врач поделились шестью простыми и действенными советами, которые помогут сохранить остроту ума после 50 лет.Предложения появились после того, как было подчеркнуто, что Covid оказывает «действительно длительное воздействие» на мозг людей старше 50 лет.Могут ли люди что-нибудь сделать, чтобы сохранить свои когнитивные функции и память острыми в возрасте 50 лет и старше?Старайтесь заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.Существует множество исследований, связывающих более высокий уровень физической активности с улучшением физического и психического здоровья в дальнейшей жизни, включая снижение когнитивных функций.Качественный сон необходим для консолидации памяти и когнитивных функций. Стремитесь к семи-девяти часам непрерывного сна в сутки.Некоторые люди могут обойтись меньшим количеством сна, и количество сна, которое вам нужно, может меняться с возрастом.Еда и напитки, которые мы потребляем, также являются важным фактором поддержания здоровья мозга.Диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками, может поддержать здоровье мозга.Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и орехах, также могут быть полезными. Речь идет не о том, чтобы отказывать себе в вещах, которые вам нравятся, это тоже важно, но то, что вы едите, по сути, является топливом для вашего тела и вашего мозга.Хронический стресс также может оказывать негативное влияние на когнитивные функции. Такие практики, как медитация, глубокое дыхание и йога, могут помочь снизить стресс.Существует тесная связь между одиночеством и социальной изоляцией, а также ухудшением физического и психического здоровья, включая снижение когнитивных функций.Поддержание социальных связей и умственная активность посредством разговоров и социальной деятельности могут поддержать когнитивное здоровье.Ранее МедикФорум писал о способности мяты снижать давление.

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