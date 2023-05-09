Эндокринолог Гуреева назвала 5 продуктов, которые мешают вам похудеть

Сократите потребление сахара: как это работает

"Сахар вызывает высвобождение инсулина, который побуждает организм накапливать жир вокруг живота. Ограничение продуктов, которые быстро распадаются на сахар, помогает организму использовать жировые запасы для получения энергии. Однако строгая кетогенная диета подходит не всем. Вместо этого вы можете заменить некоторые продукты более здоровыми альтернативами, не отказываясь полностью от углеводов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Замените соки свежими фруктами

Греческий йогурт вместо мороженого

Орехи: лучше, чем чипсы

Обработанное мясо против жирной рыбы

Яйца вместо мюсли

Если у вас есть живот и вы хотите от него избавиться, вам следует в первую очередь обратить внимание на собственное потребление сахара.Многие считают, что соки — лучший способ потреблять витамин С. Однако, когда вы выжимаете сок из фруктов, вы удаляете из них волокна. Вы можете получить все важные питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, только из цельных фруктов.Более здоровой альтернативой мороженному здесь может стать греческий йогурт со свежими фруктами, такими как ягоды или яблоки. Корица тоже хорошо сочетается с ним.То, что чипсы вредны для здоровья, никого не должно удивлять. Высокое содержание соли и доля насыщенных жиров не делают все это лучше. Если все-таки хочется что-то грызть, лучше использовать орехи. Они богаты белком и полезными жирами, поэтому надолго насыщают.Бекон и колбаса явно вредны для стройной линии. Они также могут нанести вред вашему здоровью, если вы съедите их слишком много — переработанное мясо может вызвать воспаление.Лучшей альтернативой здесь будет рыба с высоким содержанием жира, такая как лосось, тунец или сельдь.Хотя он может быть питательным сам по себе, большинство сортов содержат чрезмерное количество сахара.Ключевым фактором является сбалансированное потребление питательных веществ: яйцо с авокадо и немного хлеба из непросеянной муки идеально подходят для этого. Яйца также являются отличным источником белка и отлично регулируют аппетит.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.