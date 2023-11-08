Пережить зиму: нутрициролог назвал продукты, которые поддержат ваше здоровье
Здоровая и богатая витаминами диета особенно важна зимой. В этом видео мы покажем наиболее важных поставщиков питательных веществ среди овощей и расскажем, какие из них обязательно должны быть в меню.
Эти вкусные и полезные овощи помогут вам пережить зиму, укрепляя иммунную систему.
Краснокочанная капуста
"Краснокочанная капуста содержит столько же витамина С, сколько и лимоны", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.
Около 200 граммов краснокочанной капусты уже покрывают всю суточную потребность взрослого человека. Красная капуста также содержит витамин К и калий.
Морковь
Морковь содержит много каротина, который в первую очередь укрепляет зрение. Он также укрепляет иммунную систему и способствует росту клеток.
"Морковь содержит: витамин С, витамины группы В и множество минералов и микроэлементов".
Белокочанная капуста
В капусте содержится много железа и кальция. Железо способствует кроветворению, а кальций обеспечивает стабильность костей. Также включены калий и магний, а также витамины С, Е, А и фолиевая кислота.
"Капуста особенно важна для укрепления защитных сил организма и обмена веществ".
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста полезна прежде всего потому, что содержит такие минералы, как калий, фтор, фолиевую кислоту, магний и цинк. Содержащиеся в нем горчичные масла оказывают антибактериальное действие и подавляют воспаления.
"Горькие вещества брюссельской капусты снижают уровень холестерина и способствуют пищеварению".
Насколько действительно полезны модные суперфуды?
Экзотические продукты, такие как киноа, уже давно можно найти во многих супермаркетах.
"Есть и местные суперпродукты, которые можно есть вместо них. Они не только полезнее и дешевле, но и более экологичны".
Врач рассказал о дешевых и экологичных альтернатив экзотическим суперпродуктам.
Авокадо
Авокадо в основном импортируют из Южной Америки или Африки. Содержащиеся в них ненасыщенные жирные кислоты содержатся в грецких орехах. Они также впечатляют своим растительным белком.
Семена Чиа
Семена чиа также стали пищевой тенденцией. Альтернатива – региональное льняное семя. Они содержат противовоспалительные жирные кислоты омега-3, клетчатку и белок.
Ягоды Годжи
Вместо ягод годжи можно также съесть черную смородину. Она укрепляет иммунную систему и стоит дешевле.
Для противодействия процессам окисления рекомендуются красная капуста, голубая фасоль, черника и синий виноград. Как и ягоды годжи, они содержат растительные пигменты (антоцианы).
"Местные и недорогие альтернативы — просо и овес. Они являются привлекательным источником белка и железа".
Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя для мозга.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий