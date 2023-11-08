Пережить зиму: нутрициролог назвал продукты, которые поддержат ваше здоровье

Краснокочанная капуста

"Краснокочанная капуста содержит столько же витамина С, сколько и лимоны", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

Морковь

"Морковь содержит: витамин С, витамины группы В и множество минералов и микроэлементов".

Белокочанная капуста

"Капуста особенно важна для укрепления защитных сил организма и обмена веществ".

Брюссельская капуста

"Горькие вещества брюссельской капусты снижают уровень холестерина и способствуют пищеварению".

Насколько действительно полезны модные суперфуды?

"Есть и местные суперпродукты, которые можно есть вместо них. Они не только полезнее и дешевле, но и более экологичны".

Авокадо

Семена Чиа

Ягоды Годжи

"Местные и недорогие альтернативы — просо и овес. Они являются привлекательным источником белка и железа".

Эти вкусные и полезные овощи помогут вам пережить зиму, укрепляя иммунную систему.Около 200 граммов краснокочанной капусты уже покрывают всю суточную потребность взрослого человека. Красная капуста также содержит витамин К и калий.Морковь содержит много каротина, который в первую очередь укрепляет зрение. Он также укрепляет иммунную систему и способствует росту клеток.В капусте содержится много железа и кальция. Железо способствует кроветворению, а кальций обеспечивает стабильность костей. Также включены калий и магний, а также витамины С, Е, А и фолиевая кислота.Брюссельская капуста полезна прежде всего потому, что содержит такие минералы, как калий, фтор, фолиевую кислоту, магний и цинк. Содержащиеся в нем горчичные масла оказывают антибактериальное действие и подавляют воспаления.Экзотические продукты, такие как киноа, уже давно можно найти во многих супермаркетах.Врач рассказал о дешевых и экологичных альтернатив экзотическим суперпродуктам.Авокадо в основном импортируют из Южной Америки или Африки. Содержащиеся в них ненасыщенные жирные кислотыОни также впечатляют своим растительным белком.Семена чиа также стали пищевой тенденцией. Альтернатива – региональное. Они содержат противовоспалительные жирные кислоты омега-3, клетчатку и белок.Вместо ягод годжи можно также съесть черную смородину. Она укрепляет иммунную систему и стоит дешевле.Для противодействия процессам окисления рекомендуются красная капуста, голубая фасоль, черника и синий виноград. Как и ягоды годжи, они содержат растительные пигменты (антоцианы).Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя для мозга.

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