Избавьтесь от пижамы: 5 причин, почему вам следует спать голым

Сон обнаженным регулирует температуру тела

"Организм адаптируется к суточному ритму. Это регулирует температуру тела, которая, в свою очередь, является одним из наиболее важных факторов, влияющих на сон человека, как показали исследователи", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

"Температура тела остается на комфортном уровне на протяжении всей ночи. Благодаря этому коже легче отдавать тепло – и вы быстрее засыпаете".

2. Спать без пижамы полезно для фигуры

3. Сон обнаженным позволяет избежать неприятного запаха тела

"Как бы странно это ни звучало, но иногда полезно выпускать ноги, подмышки и интимную зону «на воздух». Это позволит поту лучше высохнуть на коже и в кожных складках".

4. Когда вы спите обнаженной, ваша кожа выглядит свежее

"Не помешает не снимать одежду во время сна, если это улучшит качество вашего сна и на следующее утро ваша кожа будет свежей и обновленной".

5. Улучшается качество спермы, если спать голым

"Как правило, во время сна следует носить свободное нижнее белье. Сперматозоиды вообще не любят узкие боксеры и т. д. Также желательно следить за тем, чтобы температура под потолком не была слишком высокой".

Некоторым это нравится, другие ненавидят: мнения расходятся, когда речь идет о сне обнаженным. Но есть веские причины, по которым вам следует избегать ношения пижам.Расскажем шесть причин, почему стоит чаще спать голышом и о чем нужно помнить.Если во время сна телу будет слишком тепло, это может негативно отразиться на качестве сна. До сих пор нет результатов научных исследований, доказывающих влияние сна обнаженным на качество сна.Однако врач рекомендуют не носить пижаму, чтобы ночью не было слишком жарко.При оптимальной температуре организм также лучше регулирует уровень гормона стресса кортизола.вы более уравновешены и испытываете меньше тяги к еде в течение дня.Сон обнаженным не только уменьшает тягу к еде, но и в целом полезен для вашей фигуры. Исследование показало, что сон обнаженным ускоряет метаболизм.Однако для этого необходимо спать без одеяла в помещении с температурой ниже 21 градуса.Из-за низкой температуры и отсутствия слоя одежды вашему телу приходится сжигать больше калорий, чтобы поддерживать температуру тела. Это может немного увеличить потребление калорий во время сна.Это займет больше времени, если вы носите нижнее белье или пижаму.грибковым бактериям легче размножаться. Это потенциально может привести к дискомфорту и инфекциям в интимной зоне и на коже.Но вам следует помнить одну вещь: то, что вы спите обнаженным, не означает, что вы не можете обойтись без душа.Если вы спите всего несколько часов или у вас вообще проблемы со сном, это может повлиять на вашу кожу. Стресс и усталость проявляются, помимо прочего, в прыщах и темных кругах под глазами.Сон обнаженным может улучшить качество и выработку спермы. Благодаря охлаждающему эффекту, которого можно добиться без нижнего белья, стимулируется выработка спермы, что может положительно сказаться на мужской фертильности.Ранее МедикФорум писал о причинах возникновения заед.

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