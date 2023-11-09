Врач назвал 5 продуктов, которые играют «большую роль в здоровье вашего сердца»

"Доктор объяснил, что кровь становится более густой и липкой, а кровеносные сосуды сужаются, когда температура падает".

"Хотя вам не нужно полностью исключать из меню свои праздничные блюда, важно сохранять баланс. Если вы хотите пойти еще дальше, телевизионный врач также рекомендовал добавить в свой рацион пять продуктов, полезных для сердца Диета играет большую роль в том, насколько здорово ваше сердце", — сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

1. Темно-зеленые листовые овощи

«Я чувствую, что они являются ответом на все вопросы», — добавил врач.

2. Ягоды

3. Жирная рыба, грецкие орехи или семена льна

«Они из лосося, скумбрии, жирной рыбы. Но если вы вегетарианец, то вам подойдут грецкие орехи и семена льна».

4. Оливковое масло

5. Вода

«Поддержание гидратации очень полезно и для вашего сердца», — добавил он.

Поскольку температура приближается к нулю, здоровье вашего сердца может пострадать: в холодное время года сердечные приступы становятся все более распространенными.Те, у кого есть проблемы с сердцем, независимо от того, знают они о них или нет, в зимние месяцы в два раза чаще нуждаются в неотложной медицинской помощи.Кроме того, холодный сезон также отмечен Рождеством и Новым годом, которое сопровождается продуктами и напитками, повышающими уровень холестерина, такими как пироги с начинкой, сырные тарелки и алкоголь.Объедините эти факторы риска вместе, и вы получите рецепт повышения вероятности развития проблем с сердцем.От шпината до капусты, от мангольда до бок-чой — листовая зелень богата нитратами, которые могут расширить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление.Такие ягоды, как черника и малина, станут более чем вкусным дополнением к вашему завтраку. Доктор Варфоломеев объяснил, что они полны антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов.Еще одним важным дополнением к диете, полезной для сердца, являются жирные кислоты омега-3, которые могут защитить мышцы в центре вашей системы кровообращения.Даже небольшие изменения, такие как выбор растительного масла, могут иметь значение для вашего сердца. Врач рекомендовал выбирать оливковое масло, так как оно полноВ отличие от своих насыщенных аналогов, мононенасыщенные жиры помогают защитить ваше сердце, поддерживая уровень «хорошего» холестерина и одновременно снижая уровень «плохого».Если вы планируете употреблять алкоголь во время праздников, телевизионный врач также рекомендовал избегать обезвоживания и пить много воды.Ранее МедикФорум писал о причинах возникновения заед.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.