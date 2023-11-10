Используйте «старомодные» методы, чтобы оставаться здоровыми до глубокой старости - советы врача

"Следует сосредоточить внимание на увеличении количества времени, проводимого в добром здравии. Отсрочка заболеваний и инвалидности может значительно улучшить качество жизни пожилых людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Много физических упражнений, умственная стимуляция и общение в социальных сетях, разумно сбалансированная диета — без слишком большого количества жиров, сахара, соли, умеренное количество алкоголя — отказ от курения, если вы это делаете. Они старомодны, но все еще работают», - утверждает Андреева.

«Можно сократить период времени, в течение которого люди страдают от плохого здоровья, если мы будем систематически относиться к этому».

Здоровая старость

Сохраняйте позитивный взгляд на старение

"Перспектива и образ мышления могут сыграть огромную роль в том, насколько физически и эмоционально выносливыми вы сможете оставаться с возрастом".

Ешьте богатую питательными веществами цельную пищу

Не переедайте

Регулярно делайте физические упражнения

Общайтесь и оставайтесь на связи

Чтобы оставаться здоровыми, людям следует использовать «старомодные» методы, поскольку болезни и инвалидность не являются неизбежной частью старения.Врач призвала людей взять на себя ответственность за свое здоровье, а также призвал правительство сделать больше, чтобы здоровый образ жизни стал нормой.Людям следует больше разговаривать со своей семьей и врачами о своих желаниях в конце жизни.Многие люди в конечном итоге переезжают из городов и крупных поселков в места, где меньше молодых людей, которые могут о них заботиться.Когда дело доходит до старения, вы являетесь тем, кем вы себяПожилые люди, которые считают возраст средством обретения мудрости и общего удовлетворения, имеют более чем на 40 процентов больше шансов выздороветь от инвалидности, чем те, кто считает старение синонимом беспомощности или бесполезности.Последние исследования показывают, что диета с низким гликемическим индексом с высоким содержанием свежих фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка является самой здоровой.Хроническое переедание – когда еда выходит за рамки чувства здорового сытости и удовлетворения – может привести к рискам для здоровья, включая сокращение продолжительности жизни, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.Сохранение активности является жизненно важной частью хорошего старения. Среднестатистическая женщина может потерять 23 процента своей мышечной массы в возрасте от 30 до 70 лет.С возрастом вы теряете мышцы быстрее, но упражнения — в частности тренировки с отягощениями — могут увеличить массу и силу даже после 90 лет.Принадлежность к сообществу и поддержание связи с людьми, которых вы любите, — это большое дело. Проводить время с друзьями и родственниками не просто весело, это может помочь вам жить дольше.Те из нас, у кого сильные социальные связи, имеют на 50 процентов больше шансов прожить дольше, чем те, у кого плохие или недостаточные отношенияРанее МедикФорум писал о причинах возникновения заед.

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