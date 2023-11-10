Вот почему у вас может болеть живот после молочный продуктов

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Вот почему у вас может болеть живот после молочный продуктов


Вы выпили стакан молока, у вас раздулось и заболел живот? Многие думают, что эти симптомы указывают на непереносимость лактозы. Но есть и другая причина, которая может стоять за этим.


Мнения расходятся, когда речь заходит о том, полезно ли молоко или нет. Хотя молоко содержит много полезных для здоровья ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.

Многие люди испытывают боли в животе, вздутие живота и тошноту, когда едят молочные продукты. Многие думают, что это связано с непереносимостью лактозы. Это не обязательно так, это может быть и по другой причине.

"Около 15 процентов взрослых немцев страдают непереносимостью лактозы. Это означает, что проблемы с пищеварительным трактом возникают после употребления молочных продуктов, таких как йогурт, сыр, сливки и, конечно же, само молоко. Если в организме слишком мало лактазы, возникают расстройства пищеварения", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
 

Много минералов: все это содержится в коровьем молоке


Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав варьируется в зависимости от породы, кормления, здоровья и возраста коровы, а также способа обработки молока.

Вот приблизительный состав ингредиентов коровьего молока:
  • Вода: около 87 процентов
  • Белок: около 3,2 процента
  • Жиры: около 3,8 процента
  • Углеводы: около 4,9%, преимущественно в виде лактозы (молочного сахара).
  • Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний.
  • Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D.
Внимание: Молоко других видов животных, таких как козы, овцы или буйволы, может иметь разные пропорции и состав.

Молочный белок также может вызвать боль в желудке


У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин могут вызывать сходные реакции. 

"Непереносимость казеина — это тип пищевой непереносимости, при котором организму трудно его переваривать. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов".


Симптомы непереносимости казеина могут быть аналогичны непереносимости лактозы и могут включать:
  • Вздутие живота и боль в животе
  • Диарея или запор
  • Тошнота или рвота
  • Сыпь или зуд

"Другие симптомы могут также включать головные боли, усталость или боль в суставах. Тяжесть симптомов варьируется в зависимости от человека и количества потребляемого казеина".

Независимо от того, страдаете ли вы непереносимостью лактозы, непереносимостью казеина или аллергией на молоко, лучший способ избежать побочных эффектов — избегать молока. Лучше всего перейти на напитки растительного происхождения, такие как овсяное молоко, миндальное молоко и т. д.


Ранее МедикФорум писал о вреде полного отказа от сахара.


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