Вот почему у вас может болеть живот после молочный продуктов
Вы выпили стакан молока, у вас раздулось и заболел живот? Многие думают, что эти симптомы указывают на непереносимость лактозы. Но есть и другая причина, которая может стоять за этим.
Мнения расходятся, когда речь заходит о том, полезно ли молоко или нет. Хотя молоко содержит много полезных для здоровья ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.
Многие люди испытывают боли в животе, вздутие живота и тошноту, когда едят молочные продукты. Многие думают, что это связано с непереносимостью лактозы. Это не обязательно так, это может быть и по другой причине.
"Около 15 процентов взрослых немцев страдают непереносимостью лактозы. Это означает, что проблемы с пищеварительным трактом возникают после употребления молочных продуктов, таких как йогурт, сыр, сливки и, конечно же, само молоко. Если в организме слишком мало лактазы, возникают расстройства пищеварения", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Много минералов: все это содержится в коровьем молоке
Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав варьируется в зависимости от породы, кормления, здоровья и возраста коровы, а также способа обработки молока.
Вот приблизительный состав ингредиентов коровьего молока:
- Вода: около 87 процентов
- Белок: около 3,2 процента
- Жиры: около 3,8 процента
- Углеводы: около 4,9%, преимущественно в виде лактозы (молочного сахара).
- Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний.
- Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D.
Молочный белок также может вызвать боль в желудке
У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин могут вызывать сходные реакции.
"Непереносимость казеина — это тип пищевой непереносимости, при котором организму трудно его переваривать. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов".
Симптомы непереносимости казеина могут быть аналогичны непереносимости лактозы и могут включать:
- Вздутие живота и боль в животе
- Диарея или запор
- Тошнота или рвота
- Сыпь или зуд
"Другие симптомы могут также включать головные боли, усталость или боль в суставах. Тяжесть симптомов варьируется в зависимости от человека и количества потребляемого казеина".
Независимо от того, страдаете ли вы непереносимостью лактозы, непереносимостью казеина или аллергией на молоко, лучший способ избежать побочных эффектов — избегать молока. Лучше всего перейти на напитки растительного происхождения, такие как овсяное молоко, миндальное молоко и т. д.
Ранее МедикФорум писал о вреде полного отказа от сахара.
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