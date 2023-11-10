Вот почему у вас может болеть живот после молочный продуктов

"Около 15 процентов взрослых немцев страдают непереносимостью лактозы. Это означает, что проблемы с пищеварительным трактом возникают после употребления молочных продуктов, таких как йогурт, сыр, сливки и, конечно же, само молоко. Если в организме слишком мало лактазы, возникают расстройства пищеварения", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Много минералов: все это содержится в коровьем молоке

Вода: около 87 процентов

Белок: около 3,2 процента

Жиры: около 3,8 процента

Углеводы: около 4,9%, преимущественно в виде лактозы (молочного сахара).

Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний.

Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D.

Молочный белок также может вызвать боль в желудке

"Непереносимость казеина — это тип пищевой непереносимости, при котором организму трудно его переваривать. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов".

Вздутие живота и боль в животе

Диарея или запор

или запор Тошнота или рвота

Сыпь или зуд

"Другие симптомы могут также включать головные боли, усталость или боль в суставах. Тяжесть симптомов варьируется в зависимости от человека и количества потребляемого казеина".

Мнения расходятся, когда речь заходит о том, полезно ли молоко или нет. Хотя молоко содержит много полезных для здоровья ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.Многие люди испытывают боли в животе, вздутие живота и тошноту, когда едят молочные продукты. Многие думают, что это связано с непереносимостью лактозы. Это не обязательно так, это может быть и по другой причине.Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав варьируется в зависимости от породы, кормления,и возраста коровы, а также способа обработки молока.Молоко других видов животных, таких как козы, овцы или буйволы, может иметь разные пропорции и состав.У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин могут вызывать сходные реакции.Независимо от того, страдаете ли вы непереносимостью лактозы, непереносимостью казеина или аллергией на молоко, лучший способ избежать побочных эффектов — избегать молока. Лучше всего перейти на напитки растительного происхождения, такие как овсяное молоко, миндальное молоко и т. д.Ранее МедикФорум писал о вреде полного отказа от сахара.

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