Стресс и депрессия наносят вред здоровью вашего сердца несколькими способами - врач-кардиолог

«Существует четкая связь между психологическим здоровьем и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эти исследования дополняют растущий объем имеющихся у нас данных о том, как негативное психологическое здоровье может увеличить риск заболеваний сердца и мозга», — говорит врач-кардиолог Семина Елена специально для МедикФорум.

«Развитие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний более чем шестью месяцами ранее в среднем в течение пяти лет — это очень много. Тот факт, что генетический анализ подтвердил клинические результаты, был интригующим и придал дополнительную уверенность в наших результатах», - комментирует исследование врач-кардиолог.

"Стресс был связан с увеличением риска образования бляшек в артериях на 22% и общим увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20%".

«Действительно существует связь между разумом и сердцем. Забота о своем разуме может повлиять и на ваше физическое здоровье».

А второе исследование показало, что хронический стресс связан с развитием болезней сердца и закупоркой артерий.Для первого исследования настроения и здоровья сердца исследователи проанализировали данные более чем 71 000 взрослых, собранные в период с 2010 по 2020 год.Они обнаружили, чтоДепрессия и тревога повышают риск сердечного приступа, инсульта или другого серьезного события примерно на 35%. Кроме того, ускоренное развитие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний объясняет около 40% связи между расстройствами настроения и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследователи также обнаружили, что у тех, кто был генетически предрасположен к стрессу, как правило, первый фактор риска для здоровья сердца развивался в среднем примерно на полтора года раньше, чем у тех, у кого не было более высокого генетического риска.Во втором исследовании приняли участие почти 2700 взрослых без существующих заболеваний сердца, принявших участие в исследовании сердца в Далласе, за которыми наблюдали в среднем 12 лет.Участники заполнили подробную анкету о повседневных источниках стресса, а исследователи включили их ответы в «кумулятивную оценку стресса» для каждого человека.Уровень стресса был в значительной степени связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, даже после того, как исследователи учли другие факторы риска, такие как артериальное давление, диабет, курение и уровень холестерина.Исследователи заявили, что стресс, по-видимому, напрямую влияет на физическое благополучие, а также заставляет людей делать неправильный образ жизни, что увеличивает риск для здоровья сердца.Предыдущие исследования показали, что гормоны, выделяемые при хроническом стрессе, такие как кортизол, могут влиять на уровень сахара в крови, воспаление и другие системные риски для сердца, отмечают исследователи.Ранее МедикФорум писал о вреде полного отказа от сахара.

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