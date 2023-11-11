Врач Кашух: при повышенном холестерине готовить еду лучше на пару или отваривать

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нежирное мясо

Врач Екатерина Кашух рассказала, как следует питаться людям, которым рекомендуется снижать  высокий уровень холестерина в крови.

Врач Кашух сообщила, что проблема повышенного холестерина в крови тесно связана с употреблением жирного мяса. По словам специалистки, при повышенном холестерине в будничном рационе следует предпочитать нежирные сорта мяса. Готовить еду лучше на пару или отваривать – жарка исключается.

Кашух подчеркнула, что людям, у которых был диагностирован повышенный уровень холестерина, в целом нужно стараться есть меньше мяса, как и продуктов его переработки.

«Чтобы уменьшить уровень липопротеинов низкой плотности, в день надо есть не больше 85 граммов любого мяса», - уточнила она в разговоре с Pravda.ru.

Эксперт констатировала, что половину жира, употребляемого человеком, должны составлять ненасыщенные жирные кислоты. Их источниками являются жирные сорта морской рыбы (подойдут сельдь и скумбрия), морепродукты, растительные масла.

Помимо того, добавила Кашух, при повышенном холестерине важно употреблять достаточно сложных углеводов или клетчатки. Получать их следует из овощей, фруктов, цельных круп, бобовых.

Что также необходимо – это контроль над количеством употребляемого алкоголя. Его избыток провоцирует ожирение печени и ухудшает ее способность очищать кровь от вредных жиров.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление копченых продуктов оценивается врачами как канцерогенный фактор.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : повышенный холестерин, советы врачей, Екатерина Кашух