Больше энергии зимой: 6 вещей помогут вам теперь спать намного лучше

1. Выйти на улицу

"Зимой светлеет поздно утром и темнеет рано вечером. Если организм не получает достаточного количества дневного света в течение длительного времени, ритм сна и бодрствования нарушается", - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

2. Физические упражнения утомляют

"Однако вам следует избегать очень интенсивных тренировок (например, HIIT) поздно вечером".

3. Нагретый воздух мешает вам спать

«Если у вас проблемы со сном из-за искусственного тепла, вам следует выключить отопление и надеть несколько слоев одежды».

4. Избегайте алкоголя

5. Поддержите свою иммунную систему

"Придерживайтесь сбалансированной диеты, держитесь на расстоянии от больных, регулярно мойте руки и не делитесь своей чашкой или стаканом с другими".

6. Избегайте стресса

"Йога или чтение перед сном могут обеспечить расслабление и облегчить засыпание".

Достаточное количество спокойного сна важно для того, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и здоровым. Особенно зимой, когда на улице становится холодно и быстро темнеет, у большинства людей возникает повышенная потребность во сне.Научные исследования уже доказали это. По данным исследователей, зимой зимой спят примерно на полчаса дольше, чем весной, летом и осенью – и при этом качество их сна страдает.Если вы один из тех людей, которые хуже спят в зимние месяцы, вам следует прислушаться к следующим шести советам.В сумерках и в темноте мозг вырабатывает и выделяет больше гормона мелатонина, который подготавливает организм ко сну.вы быстрее устаете.Однако обычно вещества-мессенджеры высвобождаются только за один-два часа до сна. Зимой такого «толчка» не происходит, поскольку выделение мелатонина остается постоянным в течение дня.зимой как можно чаще подвергайте себя дневному свету, отправляйтесь на прогулку и быстро открывайте шторы утром, чтобы свет проник в комнату.Как бы у вас не было мотивации менять теплую квартиру на спортзал, пропускать занятия спортом не стоит. Давно научно доказано, что регулярные физические упражнения и тренировки могут улучшить качество сна.Если вы возвращаетесь домой после прогулки на морозе, вам хочется сначала согреться внутри. Однако если вы включите отопление в спальне на максимум, это может отразиться на качестве вашего сна.Даже небольшое количество алкоголя может лишить нас сна. Алкоголь вначале оказывает успокаивающее действие, но позже оказывает стимулирующее действие. Вот почему вам следует употреблять как можно меньше алкогольных напитков или вообще не употреблять их, особенно перед сном.Ничто так не нарушает сон, как насморк, плохое самочувствие или кашель. Но, как известно, многие люди особенно подвержены простуде зимой. Поэтому эксперт советует предотвращать инфекции.Стресс может привести к тому, что вы будете хуже или хуже спать – это знают все. Чтобы предотвратить проблемы со сном, вам следует следить за тем, чтобы уровень стресса оставался как можно более постоянным, в идеале — низким.Ранее МедикФорум писал об оптимальном количестве белка для мужчин и женщин.

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