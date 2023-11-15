Онколог назвал 8 симптомов лейкемии - "остается незамеченной в течение многих лет"
Симптомы часто очень неспецифичны, поэтому лейкемия часто не выявляется в течение многих лет. Врач-онколог описал симптомы рака.
Лейкоз часто также называют раком крови и включает группу различных видов рака эмфатической системы кроветворения. Признаки и симптомы часто неспецифичны. Кроме того, симптомы различаются в зависимости от того, острый это или хронический лейкоз.
Что такое лейкемия?
"Лейкемия – это группа раковых заболеваний, поражающих кровь. Они начинаются в костном мозге, где образуются клетки крови. Хотя в большинстве случаев причина лейкемии неизвестна, существуют методы лечения, которые могут помочь контролировать заболевание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Лейкемией могут заболеть как взрослые, так и дети. Однако в разных возрастных группах чаще встречаются разные типы.
При остром лейкозе больной костный мозг производит слишком много аномальных «бластных клеток». Эти клетки накапливаются и мешают производству нормальных клеток крови.
При хроническом лейкозе зрелые аномальные лейкоциты не умирают. Они медленно накапливаются в крови, костном мозге и других органах.
1. Признаки на коже
"Возможными симптомами считаются синяки или небольшие красно-синюшные пятна", - говорит онколог.
2. Частые носовые кровотечения
Лейкемия вызывает повышенную склонность к кровотечениям. Поэтому пострадавшие часто страдают от кровотечений из носа или десен.
3. Слишком мало крови
Анемия типична для лейкемии и приводит к усталости, истощению и плохой работоспособности.
"Кожа больных часто заметно бледнеет".
4. Частые болезни
У больных лейкемией часто наблюдаются инфекции и лихорадка.
5. Головокружение и головные боли
Головные боли и приступы головокружения также являются частыми симптомами лейкемии.
6. Набухают лимфатические узлы
Увеличение лимфатических узлов на шее является типичным признаком лейкемии.
"Набухание лимфатических узлов под мышкой или в паху также может быть признаком".
7. Отсутствие аппетита и потеря веса
Пострадавшие часто страдают от отсутствия аппетита и, как следствие, от потери веса.
8. Острый и хронический лейкоз
Разница между этими двумя типами.
"При остром лейкозе симптомы и симптомы появляются внезапно. Заболевание здесь развивается в течение нескольких дней или недель. Прогрессирование хронического лейкоза происходит медленнее. Поэтому он часто остается незамеченным в течение многих лет", - объясняет Воробьев.
Что вызывает лейкемию?
Хотя точные причины лейкемии неясны, известно, что некоторые факторы повышают риск заболевания лейкемией.
Некоторые из этих «факторов риска»:
- контакт с сильным излучением
- воздействие некоторых химических веществ, таких как бензол
- некоторые вирусные инфекции
- аномальные гены
- возраст
- семейный анамнез лейкемии
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