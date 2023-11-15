Онколог назвал 8 симптомов лейкемии - "остается незамеченной в течение многих лет"

Что такое лейкемия?

"Лейкемия – это группа раковых заболеваний, поражающих кровь. Они начинаются в костном мозге, где образуются клетки крови. Хотя в большинстве случаев причина лейкемии неизвестна, существуют методы лечения, которые могут помочь контролировать заболевание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

1. Признаки на коже

"Возможными симптомами считаются синяки или небольшие красно-синюшные пятна", - говорит онколог.

2. Частые носовые кровотечения

3. Слишком мало крови

"Кожа больных часто заметно бледнеет".

4. Частые болезни

5. Головокружение и головные боли

6. Набухают лимфатические узлы

"Набухание лимфатических узлов под мышкой или в паху также может быть признаком".

7. Отсутствие аппетита и потеря веса

8. Острый и хронический лейкоз

"При остром лейкозе симптомы и симптомы появляются внезапно. Заболевание здесь развивается в течение нескольких дней или недель. Прогрессирование хронического лейкоза происходит медленнее. Поэтому он часто остается незамеченным в течение многих лет", - объясняет Воробьев.

Что вызывает лейкемию?

контакт с сильным излучением

воздействие некоторых химических веществ, таких как бензол

некоторые вирусные инфекции

аномальные гены

возраст

семейный анамнез лейкемии

Лейкоз часто также называют раком крови и включает группу различных видов рака эмфатической системы кроветворения. Признаки и симптомы часто неспецифичны. Кроме того, симптомы различаются в зависимости от того, острый это или хронический лейкоз.Лейкемией могут заболеть как взрослые, так и дети. Однако в разных возрастных группах чаще встречаются разные типы.При остром лейкозе больной костный мозг производит слишком много аномальных «бластных клеток». Эти клетки накапливаются и мешают производству нормальных клеток крови.При хроническом лейкозе зрелые аномальные лейкоциты не умирают. Они медленно накапливаются в крови, костном мозге и других органах.Лейкемия вызывает повышенную склонность к кровотечениям. Поэтому пострадавшие часто страдают от кровотечений из носа или десен.Анемия типична для лейкемии и приводит к усталости, истощению и плохой работоспособности.У больных лейкемией часто наблюдаются инфекции и лихорадка.Головные боли и приступы головокружения также являются частыми симптомами лейкемии.Увеличение лимфатических узлов на шее является типичным признаком лейкемии.Пострадавшие часто страдают от отсутствия аппетита и, как следствие, от потери веса.Разница между этими двумя типами.Хотя точные причины лейкемии неясны, известно, что некоторые факторы повышают риск заболевания лейкемией.Некоторые из этих «факторов риска»:Ранее МедикФорум писал об оптимальном количесве белка для мужчин и женщин.

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