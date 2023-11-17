Вот что следует есть на завтрак, чтобы избежать сердечного приступа

"Исследовательская группа обнаружила, что замена яйца горстью орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 17 процентов. Более того, выбор хрустящей пищи также снизил риск развития диабета на 18 процентов и ранней смерти на 15 процентов", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Результаты не показали никакой пользы от замены рыбы и морепродуктов на растительные варианты. Кроме того, не было также никаких доказательств того, что замена молочных продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

«Многие люди начинают день с яйца или жареного на завтрак, но результаты этого анализа показывают, что, возможно, лучше заменить эти продукты продуктами растительного происхождения. Есть также свидетельства того, что люди могли бы получить пользу от замены птицы продуктами растительного происхождения, хотя доказательств замены молочных продуктов было мало».

Пример завтрака

Нарежьте яблоки, грушу и апельсин на небольшие кусочки. Измельчите миндаль, грецкие и кедровые орехи. Смешайте фрукты, орехи и подавайте на стол.

Завтрак, бесспорно, является самым важным приемом пищи за день, а основным блюдом, которое подают во многих британских семьях, являются яйца.Независимо от того, готовите ли вы их в омлете или варите, кажется, для каждого найдется вариант этой экономичной еды.Однако новое исследование предполагает, что, возможно, пришло время заменить ваши любимые яйца чем-то более хрустящим, если вы хотите защитить свое сердце.В обзоре предлагается заменить яйца примерно на 25–28 граммов орехов, чтобы получить эти преимущества. Однако исследователи не пришли к выводу, что яйца следует полностью исключить из своего рациона.Это не первое исследование, которое предупреждает о том, что яйца вредны для сердца, но многие эксперты подчеркивают, что необходимы дополнительные доказательства, чтобы сделать какие-либо выводы об их потреблении. В этом исследовании ученые провели исследование «модных» продуктов растительного происхождения .Однако замена его орехами была связана с очень небольшим снижением риска ранней смерти.Результаты также показали, что у людей, которые заменили 50 граммов обработанного мяса (эквивалент колбасы) бобовыми, чечевицей, нутом или фасолью, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 23 процента ниже.Более того, риск упал еще ниже до 27 процентов, если они съедали от 28 до 50 граммов орехов вместо обработанного мяса.Диетолог предложила людям пересмотреть свой выбор завтрака.– 2 яблока– 1 груша– 1 апельсин– 1/2 стакана миндаля– 1/4 стакана грецких орехов– 1/4 стакана кедровых ореховРанее МедикФорум писал о чае, который помогает от бессонницы.

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